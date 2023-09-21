Özgür Özel'den "HDP ile gizli protokol yaptık" itirafı: Doğu illerindeki seçmenlerde vaatler üzerinden gönül kırıklıkları var

"YOLA TEK BAŞIMA ÇIKMADIM"

Özel, adaylık sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söyledi:

"Bir yandan Sayın Genel Başkan, bir yandan Genel Başkan'ın şimdi de yanında olan bazı arkadaşlar bu seçim yenilgisini kabul etmeyip, 'Kazanamadık ama yenilmedik' gibi tanımlamalar yapmaya başlayıp, partinin değişiminin ve dönüşümünün önündeki engelleri kaldırmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladıklarında, ben de bu fikriyatla ciddi bir çelişkiye düştüm. Seçimlerden yaklaşık 15 gün sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir anlayışla artık yol yürüyemeyeceğimizi düşündüm. Yola tek başıma çıkmadım, bir kadro hareketi olarak çıktık." dedi.