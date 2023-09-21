Özgür Özel'den "HDP ile gizli protokol yaptık" itirafı: Doğu illerindeki seçmenlerde vaatler üzerinden gönül kırıklıkları var
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan ve Bay Kemal'i sorumluluk almamakla suçlayan Özgür Özel katıldığı canlı yayında bomba bir itirafta bulundu. Özel, seçimlerden önce HDP ile gizli ittifak yaptıklarını adeta itiraf ederken "Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de bir takım gönül kırıklıkları var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim hareketi başlatırken Özgür Özel adaylığını resmen ilan etti.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI
İki ismin de katıldığı Zoom toplantısında Kılıçdaroğlu'na karşı darbe planları yapılırken, Ekrem İmamoğlu kurultayda çoğunluğu elde edemeyeceğini görünce rotayı Özgür Özel'e destek vermeye kırdı.
ADAYLIK SONRASI İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN
Medya üzerinden paslaşmayı ihmal etmeyen ikili, Özgür Özel'in adaylığını ilan ettiği günde de bu durumu sürdürdü. Özel'in adaylığını duyurduğu anlarda ilk tebrik mesajı Ekrem İmamoğlu'ndan gelirken, Özel bu duruma "Mutlu oldum" sözleriyle karşılık verdi.
"YÜRÜYÜŞÜM BAŞARMAMIZI BEKLEYEN HERKES İÇİN"
Diğer yandan bugün CHP yandaşı Halk TV'ye konuk olan Özgür Özel parti içindeki son durumu ve olası ittifakları değerlendirdi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezin seçim yenilgisini kabul etmediğini görünce yeni bir yola çıkmaya karar verdiğini savunarak, "Benim yürüyüşüm bizden başarmamızı bekleyen herkes için" dedi.
"YOLA TEK BAŞIMA ÇIKMADIM"
Özel, adaylık sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söyledi:
"Bir yandan Sayın Genel Başkan, bir yandan Genel Başkan'ın şimdi de yanında olan bazı arkadaşlar bu seçim yenilgisini kabul etmeyip, 'Kazanamadık ama yenilmedik' gibi tanımlamalar yapmaya başlayıp, partinin değişiminin ve dönüşümünün önündeki engelleri kaldırmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladıklarında, ben de bu fikriyatla ciddi bir çelişkiye düştüm. Seçimlerden yaklaşık 15 gün sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir anlayışla artık yol yürüyemeyeceğimizi düşündüm. Yola tek başıma çıkmadım, bir kadro hareketi olarak çıktık." dedi.
İTTİFAK AÇISINDAN KAYIPLAR YAŞANIYOR
CHP siyasi yelpazenin iki tarafında doğru da ittifak açısından kayıplar yaşıyor. Burada ne CHP'yi ne ittifak ortaklarını tek başına suçlayabiliriz.
HDP İLE GİZLİ PROTOKOL YAPTIK İTİRAFI
Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de bir takım gönül kırıklıkları var
DEĞİŞİM OLURSA İTTİFAK OLUR
CHP'nin bir değişim ve dönüşüm ile ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yerimizde durursak ittifak potansiyeli yok. Ama değişim olursa ittifaklar tabiki olur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!
- AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?
- Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?
- TOKİ %25 indirim kampanyası detayları! 2023 TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası T.C ile sorgulama...
- Fenerbahçe Nordsjaelland maçı saat kaçta? 21 Eylül 2023 Fenerbahçe Nordsjaelland maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi? Beklenti...
- Birikmiş parası olanlar yaşadı! Bu yatırımı yapan ayda 13.326 TL kazanacak! Bankaların Eylül 2023 mevduat faiz oranları...
- Ender Saraç'tan kilo verdiren çorba tarifi! Kışın kilo almayı engelliyor! Bu kürle tartıda -7 garanti! Haftada 1 kere...
- 7.500 TL alan SSK Bağkur emeklisine müjde! Miktarlar sabah saatlerinde güncellendi! 2024 maaş zammına ek+ 10.000 TL ödeme verilecek!
- Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu mu? Yeni avukatlık ücretleri ne kadar oldu 2023? Resmi Gazete'de yayımlandı!