CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan Ekrem İmamoğlu'na bombardıman: ‘Değişim’ dedikleri CHP geleneklerini yok etmek
Son seçim sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan "değişim" furyası partide büyük kavgalara sahne oldu. Yerel seçimlere yaklaşırken CHP'de yeni bir krizin ayak sesleri daha duyulmaya başladı. CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan Özgür Çelik'e yüklendi arka planda da İmamoğlu'nu bombaladı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Çelik'in adaylığını internet gazetelerinden öğrendiğini açıklayarak, “Değişim' dedikleri CHP’nin tüm geleneklerini yok etmek demek ki…" dedi.
14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP'de genel başkanlık daha doğrusu koltuk kavgası iyice alevlendi.
"DEĞİŞİMCİLER" İLE CHP'DE AYRILIK
CHP'de Grup Başkanı görevini yürüten Özgür Özel genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
Bu kapsamda "değişim" rüzgarını arkasına alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Özel'e net bir şekilde destek verdiği bilinmekte…
YEREL SEÇİME YAKLAŞIRKEN CHP'DE İÇ KAVGA
Bu da yetmezmiş gibi CHP'de bir de 31 Mart 2024'teki yerel seçim yolunda sürtüşme başladı.
CHP yandaşı gazeteci Barış yarkadaş, CHP'nin parti geleneklerinin 'değişim' adı altında yok edildiğini ifade etti ve Ekrem İmamoğlu'nu ağır topa tuttu.
Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değil henüz 2 - 3 yıl önce partinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki başkan adayları genel başkana gider, "İl başkan adayı olmak istiyorum" der bilgi verirlerdi. Bu gelenek; bir onay ya da "icazet isteme" değil siyasi nezaketin gereğiydi." mesajını verdi
"DEĞİŞİM DEDİKLERİ PARTİNİN GELENEKLERİNİ YOK ETMEK"
Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 gün önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na seçilen Özgür Çelik'in il başkanlığına adaylığını internet gazetelerinden öğrendiğini belirterek, "Değişim" dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek demek ki…" ifadelerini kullandı.
Yarkadaş, "İBB Başkanının delege peşine düşüp oy istenesi ve 'açıktan taraf olması' da ayrı bir garabet…" yorumunda bulundu.
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