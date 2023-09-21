HDP’li Nesimi Aday Ayasofya hazımsızlığı yaşadı! Skandal sözler: Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açıldı.

Müzeden tekrar camiye çevrilerek tüm zincirlerin kırılmasının ardından Yunanistan'da yaşanan hazımsızlığın bir benzeri ülkemizde de yaşandı. Zaman zaman CHP'li zaman zaman ise HDP'li isimler skandal ifadelerle Ayasofya'nın ibadete açılmasını hedef aldı.