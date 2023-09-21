HDP’li Nesimi Aday Ayasofya hazımsızlığı yaşadı! Skandal sözler: Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?
2020 yılında camii olup ibadete açılan Ayasofya’da tüm zincirler kırıldı. Bu hamle Batılı ülkelerin, özellikle Yunanın zoruna giderken ülkemizde de bazı isimlere hazımsızlık yaşattı. HDPKK’lı Nesimi Aday’ın "Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" şeklinde skandal ifadeleri durumu tescilledi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açıldı.
Müzeden tekrar camiye çevrilerek tüm zincirlerin kırılmasının ardından Yunanistan'da yaşanan hazımsızlığın bir benzeri ülkemizde de yaşandı. Zaman zaman CHP'li zaman zaman ise HDP'li isimler skandal ifadelerle Ayasofya'nın ibadete açılmasını hedef aldı.
"BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERDİ?"
Bu isimlere son olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Nesimi Aday katıldı.
"BİN YILLIK KİLİSEYİ CAMİYE ÇEVİRİNCE BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERDİ?"
Terör örgütü PKK'nın yayın organına katılan Nesimi Aday, "Ayasofya'yı camiye çevirdiniz de ne oldu? Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" şeklinde skandal ifadeler kullanarak hazımsızlığını gösterdi.
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