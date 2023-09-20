CHP’li Beşiktaş Belediyesi Abbasağa’da ağaç kıyımına devam ediyor!

Parkın bakıma alınmasını beklerken daha önce kesilen 24 ağaca kuruduğu ve tehlike arz ettiği gerekçesi ile 4 ağacın daha kökünden kesilmesine isyan eden İrem Gök, "Beşiktaş Belediyesinin kaderine terk ettiği Abbas ağa Parkında şimdi o yemyeşil kuş sesleri arasındaki Abbas Ağa Parkından geriye bakımsızlıktan kuruyarak sararmış otlar, kökünden kesilmiş irili ufaklı 28 ağaç, daha önce yemini ve temizliğini ve veteriner bakımının yapıldığı kediler ve evleri adeta kendi kaderine terk edildi.