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Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden’ın verdiği resepsiyona katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

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