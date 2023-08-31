Abbasağa Parkı’nı kaderine terk ettiler! CHP’li Beşiktaş Belediyesinden skandal savunma

BÖYLE SAVUNDULAR

"Abbasağa Parkı, İstanbul 3 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun denetimindedir. Devrilme ve park kullanıcılarına zarar verme riski olan kuru ağaçlar, kurul kararı ile alandan uzaklaştırılmıştır. Parkımıza dikim mevsimleri takip edilerek ağaç dikimi yapılmaktadır.

Beşiktaş Belediyesi'nin 2020'de parkın alt ve üst yapı sistemleri, yeşil alanları ve etkinlik alanları yenilenmesi, yeşil enerji ile iklim dostu bir alt yapıya kavuşması için yaptığı başvurunun İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından reddedildiğini, itiraz sürecimizin de devam ettiğini ayrıca hatırlatmak isteriz."