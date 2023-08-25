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Haberler Galeri CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden sistematik işkence! Önce Çırağan şimdi de Abbasağa | Eski halinden eser kalmadı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden sistematik işkence! Önce Çırağan şimdi de Abbasağa | Eski halinden eser kalmadı

CHP'li İBB ve Beşiktaş Belediyesi'nin iş bilmez tavırları bölge halkını canından bezdirdi. CHP'li belediyeler, geçtiğimiz yıl İstanbul'un sembollerinden Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 çınar ağacını kesilmesinin ardından, bu sefer de İstanbulluların ve bölge halkının tek nefes alabileceği noktalardan olan Beşiktaş Abbasağa Parkı'ndaki 4 çınar ağacı gizli gizli belediye ekiplerince kesildi. Abbasağa Parkı'nı bilinçli olarak sulamayan belediye yemyeşil alanı çöle çevirdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:39
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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nden sistematik işkence! Önce Çırağan şimdi de Abbasağa | Eski halinden eser kalmadı

Beşiktaş Belediyesi, 2015 yılından beri Abbasağa Parkı'nı gözüne kestirdi. 2015'te parktaki spor aletleri söküldü. Yerine kafe yapılacağını öğrenen mahalleli duruma tepki gösterip parkta beklemeye başladı. Tepkiler üzerine CHP'li belediye geri adım attı ancak durmadı.

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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nden sistematik işkence! Önce Çırağan şimdi de Abbasağa | Eski halinden eser kalmadı

YENİLEME DEĞİL BAKIM YAPIN

Beşiktaş Belediyesi, 2 yıl sonra ise Abbasağa Parkı ile ilgili yeni bir proje hazırladı. Projede, sert zemin değiştirilecek, oyun grupları, elektrik ve sulama altyapısı yenilenmesi planlandı.

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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nden sistematik işkence! Önce Çırağan şimdi de Abbasağa | Eski halinden eser kalmadı

Ancak mahalleli yeniden tepki göstererek yenilenme değil, bakımın arttırılmasını ve devamlı olmasını talep etti.

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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nden sistematik işkence! Önce Çırağan şimdi de Abbasağa | Eski halinden eser kalmadı

4 ÇINAR AĞACINI KESTİLER

Beşiktaş Belediyesi'nin Abbasağa'daki "yeşil aşkı" geçtiğimiz günlerde tekrar depreşti. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde sessiz sedasız parkta bulunan 4 çınar ağacı tıpkı Çırağan'dakiler gibi kesildi.

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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nden sistematik işkence! Önce Çırağan şimdi de Abbasağa | Eski halinden eser kalmadı

Sistematik bir şekilde zulüm yapılan Abbasağa Parkı son dönemde bilinçli bir şekilde kuraklığa da terk edildi. Bölge halkı, parkın belediye tarafından otopark yapılmak istendiği için atıl bırakıldığını söylerken, SABAH'ın çektiği görüntüler, mahalle sakinlerinin söylemlerini doğrular nitelikte.