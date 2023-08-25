CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden sistematik işkence! Önce Çırağan şimdi de Abbasağa | Eski halinden eser kalmadı

CHP'li İBB ve Beşiktaş Belediyesi'nin iş bilmez tavırları bölge halkını canından bezdirdi. CHP'li belediyeler, geçtiğimiz yıl İstanbul'un sembollerinden Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 çınar ağacını kesilmesinin ardından, bu sefer de İstanbulluların ve bölge halkının tek nefes alabileceği noktalardan olan Beşiktaş Abbasağa Parkı'ndaki 4 çınar ağacı gizli gizli belediye ekiplerince kesildi. Abbasağa Parkı'nı bilinçli olarak sulamayan belediye yemyeşil alanı çöle çevirdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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