CHP’li belediye Abbasağa Parkı’nı kaderine terk etti! Beşiktaş Belediyesi mamaları da kesti

Fakat ne hikmetse parktaki 10'un üzerinde ağaç sabahın erken saatlerinde kimse görmeden kesilmiş. Daha önce mamalarla beslenen ve veteriner kontrolünde bakımı ve tedavileri yapılan kediler ve evleri şimdi kapılarına kilit vurularak mikrop yuvası haline getirildi. Kediler ilgisiz ve bakımsız bırakıldı. Parkın her tarafı kedi ve köpek dışkıları ile dolu. Çevreye mikrop saçıyor. Köpek gezdirenler hijyensizlikten dolayı mikrop ve enfeksiyon kapıyorlar. Hasta ve bakımsız kediler pire torbalarına döndü. Hasta kediler ölüme terk edildi.