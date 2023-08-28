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CHP'li belediye Abbasağa Parkı'nı kaderine terk etti! Beşiktaş Belediyesi mamaları da kesti

Beşiktaş'ın depremde toplanma alanı ve oksijen deposu olan Abbasağa Parkı, Beşiktaş Belediyesinin ilgisizliği ile adeta kaderine terk edildi. Yaklaşık 4 ay önce çimleri yemyeşil olan, her köşesinde hayat barındıran parkta hem kedi evleri, hem tuvaletler, hem de sulanmayan ve adeta çölü andıran dönen çimler semt halkını isyan ettirdi.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 07:41
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CHP’li belediye Abbasağa Parkı’nı kaderine terk etti! Beşiktaş Belediyesi mamaları da kesti

Beşiktaş Belediyesinin kaderine terk ettiği Abbas ağa Parkında şimdi o yemyeşil kuş sesleri arasındaki Abbas Ağa Parkından geriye bakımsızlıktan kuruyarak sararmış otlar, kökünden kesilmiş 10'un üzerinde ağaç, daha önce yemini ve temizliğini ve veteriner bakımının yapıldığı kediler ve evleri adeta kendi kaderine terk edildi.

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CHP’li belediye Abbasağa Parkı’nı kaderine terk etti! Beşiktaş Belediyesi mamaları da kesti

4 AY ÖNCE CENNET BAHÇESİ OLAN ABBAS AĞA PARKI İLGİSİZLİKTEN KADERİNE TERK EDİLDİ

Abbasağa mahallesinin bir sakini olarak her sabah ve akşam spor yaptıkları kuş sesleri ve yeşil çimleriyle cennet bahçesi olan parkın ilgisizlikten adeta çöle dönüştürüldüğünü belirten İrem Kök," Âbbas Ağa Parkı bundan 4 ay önce çok yeşil ve insanların huzur bulduğu kuş sesleriyle dinlendiği bir parktı.

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CHP’li belediye Abbasağa Parkı’nı kaderine terk etti! Beşiktaş Belediyesi mamaları da kesti

Fakat ne hikmetse parktaki 10'un üzerinde ağaç sabahın erken saatlerinde kimse görmeden kesilmiş. Daha önce mamalarla beslenen ve veteriner kontrolünde bakımı ve tedavileri yapılan kediler ve evleri şimdi kapılarına kilit vurularak mikrop yuvası haline getirildi. Kediler ilgisiz ve bakımsız bırakıldı. Parkın her tarafı kedi ve köpek dışkıları ile dolu. Çevreye mikrop saçıyor. Köpek gezdirenler hijyensizlikten dolayı mikrop ve enfeksiyon kapıyorlar. Hasta ve bakımsız kediler pire torbalarına döndü. Hasta kediler ölüme terk edildi.

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CHP’li belediye Abbasağa Parkı’nı kaderine terk etti! Beşiktaş Belediyesi mamaları da kesti

Parkın girişindeki tuvaletlerin bir kısmı kilitli ve bakımsız halde, Akşamları parkın ışıkları kapatıldığı için aileler girmekte tereddüt ediyor. Uyuşturucu kullananların mekanı haline geldi.

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CHP’li belediye Abbasağa Parkı’nı kaderine terk etti! Beşiktaş Belediyesi mamaları da kesti

Güvenlik görevlileri yoktur. Bir zamanlar yeşil ve cıvıl cıvıl olan Abbasağa Parkı şimdi. Çimleri kurumuş kapılarındaki ahşaplar bakımsızlıktan çürümeye başlamış her taraf köpek ve kedi pisliği ile birlikte izmaritlerle içki şişeleriyle dolu hale geldi.