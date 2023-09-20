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İstanbul'da zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 yabancı uyruklu uyuşturucu tacirinin yakalandığını duyurdu.

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