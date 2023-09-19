CHP medyası isyanda! CHP yandaşı Sözcü TV ekranlarında salvolar: Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası büyük bir kaos yaşanan 8'li koalisyonda Meral Akşener köprüleri atarken yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu. Seçmenlerinde de büyük hayal kırıklığı yaratan Millet İttifakı'na CHP yandaşı Sözcü TV'ye konuşan Gazeteci Ali Haydar Fırat isyan etti. CHP'de büyük bir travmanın yaşandığını söyleyen Fırat "Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Bir süreç bu kadar mı kötü yönetilir?" dedi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak gelen mağlubiyet sonrası sert sözlerle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıkladı.
İSTANBUL VE ANKARA'YI GÖZE ALIYORUZ
Akşener partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak amacıyla kurulmadığını söylerken, İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını belirtti. Akşener ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini de göze aldıklarını ifade etti.
CHP'YE HDP GÖNDERMESİ
Akşener ayrıca CHP-HDP birlikteliğine değinerek "Kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir işbirliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ali Haydar Fırat katıldığı CHP yandaşı Sözcü TV'nin canlı yayınında 8'li koalisyonu topa tutarken sert ifadeleri kullandı.
CHP'DE BÜYÜK BİR TRAVMA VAR
CHP'de kurultayda salona girilince ortam farklılaşır. CHP içinde büyük bir travma var. Özgür Özel'in nasıl bir kadroyla gireceği de çok çok önemli.
AKŞENER KENDİSİNİ HİÇ ELEŞTİRMEDİ
Akşener bir sürü eleştiri yaptı ama kendisine dair hiç eleştiri yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili tüm tartışmaları İYİ Parti başlattı. Akşener zehir içmiş de biz yurttaşlar ne içtik? Büyük bir düş kırıklığı içindeyiz.
"ELİMİZ KIRILSAYDI DA OY VERMESEYDİK"
Muhalefete oy verdiğimiz için bizi pişman etmesinler. Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Bir süreç bu kadar mı kötü yönetilir?
"SÜREÇ BERBAT YÖNETİLDİ"
Akşener diğer yandan İmamoğlu ve Yavaş'ı da tartışmanın içine çekmek istiyor. Adaylığı kabul etmediler diye vuruyor madem öyle Akşener aday olsaydı. Süreç berbat yönetildi. Korkunç şekilde birbirlerine hakaret ettiler. Şimdi de çıkıp size söylediğimiz her şey yalandı diyorsunuz.
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