CHP medyası isyanda! CHP yandaşı Sözcü TV ekranlarında salvolar: Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik

İSTANBUL VE ANKARA'YI GÖZE ALIYORUZ

Akşener partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak amacıyla kurulmadığını söylerken, İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını belirtti. Akşener ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini de göze aldıklarını ifade etti.

CHP'YE HDP GÖNDERMESİ

Akşener ayrıca CHP-HDP birlikteliğine değinerek "Kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir işbirliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.