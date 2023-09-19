Yok böyle geri dönüş! Aday olan Özgür Özel’den söylem değişikliği: Hepimiz hacı torunuyuz

"HEPİMİZ HACI TORUNUYUZ"

Sakalı belinde olan hacı amcaların Almanya'dan gelip muhafazakar partilere oy verdiğini söyleyen Özel, "Almanya'ya gidince en kötü ihtimal sosyal demokratlara, hatta yeşil partilere sol partilere oy veriyorlar. Neden? Onların hakkını onlar savunuyor. Bizim de burada ideolojisi, görüşü, inancı ne olursa olsun..

Bizim burada hangi inançla sorunumuz var? Kendimiz hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerin anneannesi hacı olan, dedesi 5 vakit namazında olan, babası çok farklı düşünen... Sonuçta hepimiz bu milletin evladıyız. Biz kendi kimliğimizle var olacağız." ifadelerini kullandı.