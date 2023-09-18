A Haber operasyonun yapıldığı bölgede! İşte teröristlerin saklandığı sığınak

JÖH ve PÖH ile çok etkili olarak başlatılan operasyon kırmızı, turuncu ve gri listede yer alan teröristlerin yok edilmesiyle neticelendi. Teröristlerin Lice ve Kulp bölgesinden hem kuzeye hem güneye terörist aktarma faaliyetlerinde hem de bölgenin merkezi konumunu aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığının olduğu ve örgütün silahlı destek verdiği yerdir. Sözde yöneticilerin burada alt bölgede yok edilmesi önemlidir.