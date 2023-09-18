A Haber operasyonun yapıldığı bölgede! İşte teröristlerin saklandığı sığınak
Diyarbakır Kulp kırsalında hava destekli terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarına A Haber ulaşırken muhabirimiz Sinan Yılmaz operasyonun yapıldığı bölgeye gitti ve teröristlerin saklandığı sığınağı ekranlara getirdi.
Teröristler havadan ve karadan çembere alındı operasyonda 3'ü üst düzey 4 PKK'lı öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öldürülen teröristlerden sözde orta saha ile "Amed" eyalet sorumlusu Hülya Demirer'in kırmızı kategoride, Cihat Ay'ın turuncu kategoride, Çetin Temel Demhat ise gri kategoride arama kaydı bulunduğu açıkladı.
Operasyonun detaylarına A Haber ulaşırken muhabirimiz Sinan Yılmaz operasyonun yapıldığı bölgeye gitti ve teröristlerin saklandığı sığınağı ekranlara getirdi. A Haber canlı yayınına konuk olan emekli kurmay albay Cüneyt Küsmez önemli değerlendirmelerde bulundu. Küsmez operasyonun daha önce başlatıldığını ancak neticesinin bugün alındığını ve çok etkili oldu.
Cüneyt Küsmez'in öne çıkan sözleri:
"Özellikle terör örgütünün yuvalanmak istediği ve faaliyetlerini artırmak istediği bir bölgeden bahsediyoruz. Operasyonun yapıldığı saha olarak bunu söyleyebiliriz. Terör örgütü PKK özellikle Lice, Hani ve Kulp üçgeninden vazgeçmek istemez. Diğer faaliyet sahalarına da irtibat sağladığı bakımından PKK burayı önemli görür. Operasyonun ağırlık merkezi burası oldu.
JÖH ve PÖH ile çok etkili olarak başlatılan operasyon kırmızı, turuncu ve gri listede yer alan teröristlerin yok edilmesiyle neticelendi. Teröristlerin Lice ve Kulp bölgesinden hem kuzeye hem güneye terörist aktarma faaliyetlerinde hem de bölgenin merkezi konumunu aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığının olduğu ve örgütün silahlı destek verdiği yerdir. Sözde yöneticilerin burada alt bölgede yok edilmesi önemlidir.
Bölgeden vazgeçmeyeceği mesajını vermeye çalışan PKK'ya karşı sözde yöneticilerinin aynı anda yok edilmesi operasyonun kıymetini ortaya koymaktadır. Jandarma'nın özel birlikleri uzun süreli bir arama-tarama sonucunda 3 yöneticinin yok edilmesi çok kıymetli bir istihbaratın değerlendirildi anlamına geliyor. Bu da çok kıymetli bir adımdır. Onları tamamen ele geçirmek ve bu bölgede etkisiz kılmak çok önemli."
A HABER BÖLGEDE! Sinan Yılmaz'ın canlı yayında aktardıkları:
"Dün burada Jandarma tarafından nefes kesen bir operasyon yapıldı. PKK'nın sözde bölge sorumluları bölgede yer alan bir sığınakta yaşıyorlardı. Diyarbakır Emniyeti'nin istihbaratı ile Jandarma harekete geçti. Bölgede hemen İHA ile SİHA'lar gözetleme uçuşu yaptı. Burada 4 PKK'nın tespiti yapıldı ve öncelikle ATAK helikopterimiz havadan çok sayıda atış yaptı.
ATAK'tan sonra SİHA'lar tekrar havalandı ve 3'ü sözde yönetici 4 PKK'lı yok edildi. Teröristlerin yaşadığı sığınak 9 metrekarelik bir alanda yapılmış ekiplerimizin yapmış olduğu operasyonla bu sığınak imha edildi. Komando birlikleri bölgeyi ablukaya aldı, sığınaktan kaçan teröristler Sarım Çayı'na kaçmak istedi. ATAK, SİHA ve komandolarımız onların kaçmasına izim vermedi."
PKK'LI HÜLYA DEMİRER KIRMIZI KATEGORİDEYDİ
2018'de 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu 2 saldırının faili
2019 ve 2020'de 12 sivilin şehit edildiği iki saldırının failiydi
2021 ve 2022'de 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu olayın faili
13 Mart 2018'deki saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edildiği olayın faili
19 Mart 2018'de 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği olayın faili
12 Eylül 2019'de 7 sivilin şehit edildiği olayın faili
08 Nisan 2020'de 5 sivilin şehit edildiği olayın faili
09 Ocak 2021'de 3 güvenlik görevlisinin şehit edildiği olayın faili
22 Haziran 2022'de 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği olayın faili
ROHAT KULP AMED (K) CİHAT AY
İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde "TURUNCU" kategoride arandığı, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösterdiği,
Katıldığı eylemler:
-Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak 11 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen EYP'li saldırıda (1) güvenlik görevlisi ile (2) sivil memurun şehit edilmesi, (118) sivil vatandaşın yaralanması olayının faillerindendir
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