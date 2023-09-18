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Diyarbakır Kulp'ta PKK'ya üst düzey darbe! Aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Diyarbakır Kulp’ta PKK’ya üst düzey darbe! Aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Kulp'ta 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i de gri kategoride olmaz üzere toplan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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