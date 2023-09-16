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8 PKK'lı terörist daha öldürüldü! Türk askerinden kış temizliği...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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8 PKK’lı terörist daha öldürüldü! Türk askerinden kış temizliği...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi. Yapılan paylaşımda "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde saldırı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

6 TERÖRİST DAHA CEHENNEME

MSB'den yapılan ikinci açıklamada ise, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." denildi.

Türk askerinden kış temizliği.... TÜRK ASKERİNDEN KIŞ TEMİZLİĞİ....

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