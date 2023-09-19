Özgür Özel’den "39 vekil" çelişkisi! Kılıçdaroğlu ve koalisyonu sattı: İtiraz ettim…
CHP’de 14-28 Mayıs seçimleri ardından ‘değişimciler’in gazına gelen ve genel başkanlığa aday olan Özgür Özel, yandaş Sözcü TV’de seçim döneminde arkasında durduğu Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakı büyük satışa getirdi. Koalisyonun küçük ortaklarınca CHP’nin saflığından yararlanılarak koparılan 39 vekilin TBMM’ye girişine seçim döneminde destek çıkan Özel yaptığı açıklamada geri vites yaparak “Ben çok itiraz ettim" şeklinde konuştu.
Türkiye, tarihi 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası 31 Mart 2024 yerel seçimlerine odaklandı.
CUMHUR YEREL SEÇİMLERE EMİN ADIMLARLA
Cumhur İttifakı'nın gümbür gümbür yürüdüğü bu yeni seçimde Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, ince eleyip sık dokuyarak 81 il özelinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden zafere koşmak için safları sıklaştırdı.
MUHALEFET KANLI BIÇAKLI
Diğer yandan son seçimde koalisyon özlemi çeken ittifakın kavgası bitmek bilmiyor.
Her kafadan bir sesin çıktığı ittifak parçalanırken yerel seçimde muhalif cephedeki her parti kendi adayı ile seçime girme planı içinde.
CHP'DE KAVGA BÜYÜK
Ancak CHP'de işler sanıldığı gibi hiç iyi gitmiyor.
Değişimcilerin başını çektiği grup Kemal Kılıçdaroğlu'nu tahtından indirmek için adeta ant içti.
CHP'DE ÖZEL ADAY OLDU! KILIÇDROĞLU İLE BÜYÜK ÇEKİŞME
Bu kapsamda baba-oğul ilişkisi yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında köprüler yıkıldı ve Özel genel başkanlığa aday olduğunu ilan etti.
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlığa adaylıktan geri durarak İstanbul'da yeniden aday olmaya zorlandı.
CHP'DE YAŞANAN KAVGAYI ÖZEL, YANDAŞ SÖZCÜ'DE ANLATTI
CHP'deki kavgayı en iyi bilen isimlerin başında gelen Özgür Özel, hem genel başkanlık hem de kaosun perdesini yandaş SÖZCÜ TV'de araladı.
Koalisyonun küçük ortaklarınca CHP'nin saflığından yararlanılarak koparılan 39 vekilin TBMM'ye girişine seçim döneminde destek çıkan Özel yaptığı açıklamada geri vites yaparak "Ben çok itiraz ettim" şeklinde konuştu.
Yandaş gazeteci Saymaz, Özgür Özel'e "Parti tarihindeki en büyük tahribat olarak görüyorsunuz. Ama ben çok net hatırlıyorum 39 vekil ilan edildiğinde sizin eleştirdiğinizi hatırlamıyorum. O günlerde sahipleniyoruz, destekliyoruz demiştiniz. Şimdi ise tam tersine konuşuyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi?" sorusunu sordu.
ÖZEL: BEN ÜÇ KEZ İTİRAZ ETTİM
Özel, CHP ve küçük ortaklar arasında yaşanan sorunu şöyle özetledi:
"Değil. Şimdi biz birincisi fanatik CHP'liyim. Ben bir tane fazla CHP milletvekili gelsin diye her şeyi veririm. Aylar öncesinde yaptığım itiraz şudur MYK'da en 3 kez söyledim. Bu iş ittifaka gidiyorsa bu ittifakın bir iç hukuku olur. İç hukuk yapılacak."
"SAVUNACAĞIM TABİİ..."
Soruyu açıkça yanıtlayamayan Özgür Özel, "Kamuoyu önünde savunacağım tabii. Ne yapacağım ortada kazanılmak istenilen bir seçim var" dedi.
"İÇ HUKUK YAZILIR' DENDİ"
Özel'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:
"Milletvekilleri sıralarımızı oy oranlarına göre belirleyeceğiz denecek. Ben bunun 1 yıl önce, 6 ay önce de dedim. Hatta bir iç hukuk yazılır dendi, niyetlendi ve bırakıldı.
"TOPLAMINDA 20 DENDİ..."
Ben milletvekillerini belirleme komisyonunda ben yoktum. İttifakların görüşüldüğü yerde de yoktum. Biz son zamanlarda grup kuracak kadar verilecekmiş. 4 diğer partiye toplamında 20 dendi, o bile çok geldi.
"HATTA 45' DENİLDİ"
Ben kaç tane verildiğini, MYK toplantısında öğrendim. "Çok kötü şeyler oluyor, ittifak ortaklarına çok verildi" denildi. "39-40 tane verildi. Hatta 45" denildi.
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