Özgür Özel’den "39 vekil" çelişkisi! Kılıçdaroğlu ve koalisyonu sattı: İtiraz ettim…

"SAVUNACAĞIM TABİİ..."

Soruyu açıkça yanıtlayamayan Özgür Özel, "Kamuoyu önünde savunacağım tabii. Ne yapacağım ortada kazanılmak istenilen bir seçim var" dedi.

"İÇ HUKUK YAZILIR' DENDİ"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Milletvekilleri sıralarımızı oy oranlarına göre belirleyeceğiz denecek. Ben bunun 1 yıl önce, 6 ay önce de dedim. Hatta bir iç hukuk yazılır dendi, niyetlendi ve bırakıldı.

"TOPLAMINDA 20 DENDİ..."

Ben milletvekillerini belirleme komisyonunda ben yoktum. İttifakların görüşüldüğü yerde de yoktum. Biz son zamanlarda grup kuracak kadar verilecekmiş. 4 diğer partiye toplamında 20 dendi, o bile çok geldi.