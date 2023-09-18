CHP’li Özgür Özel’den tornistan! 4 ay önce ’kefiliz’ dediği listelere demediğini bırakmadı

"39 VEKİLİN BAŞKA PARTİLERE VERİLMESİ UNUTULMAZ HASAR BIRAKTI"

Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket ettiği bilinen ve Tavşan aday olarak görülen Özgür Özel yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun küçük ortaklara vekilk kaptırmasını eleştirerek, "39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır." dedi.

Özel daha sonra kendisine yöneltilen "Siz bu görüşmelerde vardınız şimdi neden tersiniz söylüyorsunuz" eleştirilerine bir TV kanalına yaptığı açıklamalarla yanıt vermeye çalıştı.