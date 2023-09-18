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CHP'li Özgür Özel'den tornistan! 4 ay önce 'kefiliz' dediği listelere demediğini bırakmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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CHP’li Özgür Özel’den tornistan! 4 ay önce ’kefiliz’ dediği listelere demediğini bırakmadı

CHP'de genel başkanlık için adaylığını ilan eden Özgür Özel yaptığı açıklamalarla büyük bir çelişkiye imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu "39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır." sözleriyle eleştiren Özel'in aylar önce söz konusu vekil listesini "Sonuna kadar kefiliz" diyerek savunduğu ortaya çıktı.

Genel seçimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin ardından CHP'de başlayan koltık kavgası sürerken "Ekrem İmamoğlu ile ortak hayalim var" diyen Özgür Özel geçtiğimiz günlerde adaylığını ilan etti.

"YÖNETİM SORUMLULUĞU ÜSTLENMEDİ"

"Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" başlıklı bir tutum belgesi yayınlayan Özel, "Yönetim seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi" ifadelerini kullandı.

"39 VEKİLİN BAŞKA PARTİLERE VERİLMESİ UNUTULMAZ HASAR BIRAKTI"

Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket ettiği bilinen ve Tavşan aday olarak görülen Özgür Özel yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun küçük ortaklara vekilk kaptırmasını eleştirerek, "39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır." dedi.

Özel daha sonra kendisine yöneltilen "Siz bu görüşmelerde vardınız şimdi neden tersiniz söylüyorsunuz" eleştirilerine bir TV kanalına yaptığı açıklamalarla yanıt vermeye çalıştı.

"LİSTELERE İTİRAZ ETTİM"

Özgür Özel yaptığı açıklamada, "39 milletvekilinin ittifak ortaklarına verildiğini son gün sabah 8'de toplanan MYK toplantısında öğrendim ve o toplantıda bu duruma itiraz ettim. İtirazım üzerine artık değişiklik için çok geç olduğu söylendi. Örneğin; Sadullah Ergin'in Çankaya'dan aday gösterilmesine 'inşallah isim benzerliğidir bu ciddi sıkıntı yaratır' dedim. Kemal Bey'den de MYK üyelerinin tamamından da teyit edilebilecektir" dedi.

ELEŞTİRDİĞİ LİSTEYİ 4 AY ÖNCE SAVUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI: SONUNA KADAR KEFİLİZ

Özgür Özel'in 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise söz konusu listeleri savunduğu ortaya çıktı.

Özel'in yaklaşık 4 ay önce Malatya'daki Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada "Bizim listemizde hesabını veremeyeceğimiz kimse yok. 600'üne de sonuna kadar kefiliz" dediği görüldü.

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