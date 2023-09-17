CHP’de iç savaş büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun rakibi Özgür Özel ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak arasında kriz

"SEÇMENLERİN YÜZDE 48'İ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA OY VERDİ"

Özgür Özel'in adaylığını açıklamasına tepki göstererek, Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmeliyiz mesajı veren Faik Öztrak, ''Geçtiğimiz dönem yani bu yıl mayıs ayında yapılan seçimleri kazanamadık. Kazanmayı çok istedik, kazanacağımıza çok inandık, hatta 1'inci turda bu seçimleri alacağız dedik; ama kazanamadık. Gerçekten herkesten fazla üzüldük. Sadece bardağın boş tarafına bakmamak lazım; bu bardağın boş tarafı. Bir de bardağın dolu tarafına yani ne elde ettik ne üzerinden hareket etmemiz lazım, bunu muhafaza ederek hareket edebilir miyiz buna da bakmak lazım. Sonuç itibarıyla seçmenlerin yüzde 48'i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oy verdi. Bunu koruyarak hareket etmemiz lazım.'' ifadelerini kullandı.