CHP'de iç savaş büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun rakibi Özgür Özel ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak arasında kriz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişimcileri tek tek kadro dışı bırakırken tavşan aday Özgür Özel, rakibi olarak karşısına çıktı. Özel’in Afyon, İzmir ve Konya kongrelerinde bulunduğu sırada Kılıçdaroğlu propagandası sonrası salondakiler birbirlerine girdi. Tüm bunların ardından Karaman İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve tavşan aday Özgür Özel arasında kriz yaşandı. Öztrak, Özel’in "CHP'de figür sayısı az" demesine karşın zehir zemberek ifadelerle sert tepki gösterdi.
14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de seçimin hemen ertesi günü Ekrem İmamoğlu ile başlayan 'değişim' polemiği her geçen boyut değiştirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu İBB için aday göstererek saf dışı bıraktı. Devreye İmamoğlu'nun destek verdiği tavşan aday Özgür Özel girdi. Özel adaylığını ilan etti ve CHP'deki iç savaş iyiden iyiye alevlendi.
TAVŞAN ADAY: İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR
"Ekrem İmamoğlu ile ortak hayalim var, uyumlu çalışırız" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" başlıklı bir tutum belgesi yayınlayarak adaylığını ilan etti.
"YENİLGİNİN SONUCUNU ÜSTLENMEDİ"
Özel adaylık açıklamasında CHP Lideri'ni hedef almaktan da geri durmadı. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek, "Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi" dedi. "Yönetimin seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özel, "39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir" ifadelerini kullandı.
ÖZEL VE ÖZTRAK ARASINDA KRİZ!
Özgür Özel'in adaylığını ilan etmesi CHP'de tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu. Karaman İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Özgür Özel karşı karşıya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partilerinin Karaman İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Kongrenin divan başkanlığına seçilen Öztrak, genel seçimlerin kaybedildiğini, ancak bardağın dolu tarafının görülmesini gerektiğini belirtti.
"SEÇMENLERİN YÜZDE 48'İ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA OY VERDİ"
Özgür Özel'in adaylığını açıklamasına tepki göstererek, Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmeliyiz mesajı veren Faik Öztrak, ''Geçtiğimiz dönem yani bu yıl mayıs ayında yapılan seçimleri kazanamadık. Kazanmayı çok istedik, kazanacağımıza çok inandık, hatta 1'inci turda bu seçimleri alacağız dedik; ama kazanamadık. Gerçekten herkesten fazla üzüldük. Sadece bardağın boş tarafına bakmamak lazım; bu bardağın boş tarafı. Bir de bardağın dolu tarafına yani ne elde ettik ne üzerinden hareket etmemiz lazım, bunu muhafaza ederek hareket edebilir miyiz buna da bakmak lazım. Sonuç itibarıyla seçmenlerin yüzde 48'i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oy verdi. Bunu koruyarak hareket etmemiz lazım.'' ifadelerini kullandı.
"FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı kabul etmediğini söyleyen Özgür Özel, ''Sayın Genel Başkan'a, kusur yüklemiyoruz. Hepimizin kusuru var. Baştan aşağıya bütün kusurlar için onunla, bununla değil, öncelikle örgütümüzle bir helalleşelim. Bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı kabullenmek bu başarısızlığı itiraf edip özeleştiri yapmak ve buradan ders çıkarmak noktasında fikir ayrılıklarımız oldu'' dedi.
CHP'DE FİGÜR SAYISI AZ
CHP'de figür sayısının az olduğunu ifade eden Özel, ''Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset odakları aşındı, törpülendi ve görünmez oldu. MYK üyelerinin görünmesi lazım, biliniyor olması lazım. MYK üyesi, televizyona çıkabilecek. MYK üyesinin sayısının tamamının Türkiye'de bilinen kişiler olması lazım. Yeni atanan, bu geçiş dönemindeki genç arkadaşlara laf etmek için söylemiyorum. Kastım o değil. Figür sayısı az. CHP'de kimi biliyorsunuz, dediğinizde televizyona çıkabilecek, mitinge gidebilecek, otobüsü çekip de Karaman'da 5 bin kişiyi toplayabilecek figür sayısının artması lazım. İl başkanları siyasetin odağı olması lazım. Gerçekten genel başkan, il başkanlığı, genel başkanlığı koltuğunda oturuyorsa il başkanını önemli kılmak, güçlü kılmak, etkin kılmak arkasında durmak lazım. Bu örgütü ezmemek lazım.'' diye konuştu.
FİTİLİ ATEŞLEDİ
Özgür Özel'in konuşmasının ardından divan başkanı parti sözcüsü Faik Öztrak, Özgür Özel'in MYK üyelerine yönelik yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi. Öztrak, ''Size şiddetle itiraz ettiğimi belirtmeden geçemeyeceğim. Ben bir MYK üyesiyim ve MYK, partimizde kurultaydan sonra, kurultayımızın seçtiği en yüksek karar organı olan parti meclisinden seçilen arkadaşlarımızdan meydana gelir. MYK'daki tüm arkadaşlarımız, her yerde büyük kitleleri peşlerinden sürükleyebilecek, Türkiye'de her alanda önder olabilecek, kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Bu konuya açıklık getirmek istedim" dedi.
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