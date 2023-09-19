Manisa’da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı uygulaması: 202 göçmen sorgulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında bugün 00.00-02.00/10.00-12.00 saatleri arası şehir giriş-çıkış noktalarında ve 14.00-18.00 saatleri arasında şehir merkezlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak Manisa'da da yapılan 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasında' 202'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 499 şahıs sorgulandı.