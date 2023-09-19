Manisa'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı uygulaması: 202 göçmen sorgulandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada 202 göçmen sorgulanırken bir yabancı uyruklu şahsın ülkeye illegal yollardan girdiği tespit edildiği uygulamada 1044 aracın denetimleri de yapıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzensiz göç ve göçmen uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 202 yabancı uyruklu göçmen sorgulanırken 1 kişinin kaçak olduğu tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında bugün 00.00-02.00/10.00-12.00 saatleri arası şehir giriş-çıkış noktalarında ve 14.00-18.00 saatleri arasında şehir merkezlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak Manisa'da da yapılan 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasında' 202'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 499 şahıs sorgulandı.
1 YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN ÜLKEYE İLLEGAL YOLLARLA GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ
183 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 23 metruk bina-inşaat çevresi, 21 otogar kontrol edilen uygulamada, 5 Suriye uyruklu şahsa tebligat yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirilmesi yapıldı.
1 yabancı uyruklu şahsın ülkeye illegal giriş yapmaktan sınır dışı işlemi yapılmak üzere idari gözetim altına alındığı uygulamada 1044 aracın denetimleri de yapıldı. 60 araca 194 bin 750 TL para cezası uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan toplam 6 şahsın gerekli işlemlerinin yapıldığı açıklandı.
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