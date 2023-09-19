Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyonu sattı: İtiraz ettim…

CHP’de 14-28 Mayıs seçimleri ardından ‘değişimciler’in gazına gelen ve genel başkanlığa aday olan Özgür Özel, yandaş Sözcü TV’de seçim döneminde arkasında durduğu Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakı büyük satışa getirdi. Koalisyonun küçük ortaklarınca CHP’nin saflığından yararlanılarak koparılan 39 vekilin TBMM’ye girişine seçim döneminde destek çıkan Özel yaptığı açıklamada geri vites yaparak “Ben çok itiraz ettim" şeklinde konuştu.