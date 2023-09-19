ÖZEL RÖPORTAJ | Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'e konuştu: Ülke liderleri Cumhurbaşkanımızı tebrik için sıraya girdiler
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 kez konuşan ve gündeme damga vuran mesajlar veren Başkan Erdoğan, bir kez daha BM kürsüsünden dünyaya önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitabının ardından A Haber'e özel röportajda bulunan Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, yatırım gelişmelerine ve Başkan Erdoğan'ın etkileyici manifestosuna yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat A, Bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı çarpıcı konuşmaya ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım konusundaki bakış açısına yönelik A Haber'e özel röportajda bulundu.
Bakan Ömer Bolat'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları şu şekilde:
Önceki yıllara kıyasla BM Genel Kurulu çok kalabalıktı. Cumhurbaşkanımızın konuşması ilgi ile dinlendi. Biz seyirci kısmında bütün salona hakim bir yerde bu durumu görebiliyorduk. Şu anda saygın ve dünyada en kıdemli dünya liderleri arasında başta geldiği için Cumhurbaşkanımız vereceği mesajlar merakla bekleniyordu.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BİRÇOK ÖNEMLİ MESAJ VERDİ"
Cumhurbaşkanımız; Ülkemiz, bölgemiz, Batı-Doğu ilişkileri, İslam dünyası meseleleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlıkları, Filistin'in durumu ve Kudüs'le ilgili mesajlar, Balkanlar, Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, Türkiye-ABD ilişkileri, Uygur Türkleri ve Afrika ülkeleri konuları gibi birçok önemli mesajlar verdi.
"KONUŞMA BİTTİKTEN SONRA ÜLKE LİDERLERİ TEBRİK İÇİN SIRAYA GİRDİLER"
Konuşmanın bitiminde çok sayıda ülkenin lideri ve temsilcisi arka planda kendisini beklediler ve tebrik ettiler. Kendileri ile ilgili konulara değindi için teşekkür ettiler. Memnuniyetlerini ifade ettiler.
Türkiye olarak BM'nin ilk günkü açılış gününde yapılan konuşmalar açısından gündeme damga vuran ve hakikatten bir manifesto gibi bir konuşma gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanımız…
"KONUŞMASI BÜYÜK BİR ALKIŞ ALDI"
Cumhurbaşkanımız konuşmasında "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" diyerek belirtti. Konuşmasının o bölümü büyük bir alkış aldı. BM Genel Sekreteri Guterres'in artık 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası Güvenlik Konseyi yapısının değişmesi gerektiği konusundaki sözlerini de kendisinin 10 yıldan fazladır zikrettiği "Dünya 5'ten büyüktür" mesajının tam olarak da tercümesi olduğunu ve özdeşleştiğini ifade etti. Bizim söylediğimiz mesaj artık BM Genel Sekreteri tarafından söyleniyor mesajıydı.
"SAVAŞI KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ" SÖZÜ TARİHE GEÇECEK BİR SLOGANDI"
Cumhurbaşkanımızın en çok önemli olan cümlesi "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" sözüydü. Bu da çok tarihe geçecek önemli bir manifesto gibi motto bir slogandı.
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyet olarak buradayız… Hepimizin bir görevi var. BM Genel Kurulu vesilesi ile bu tür toplantıların en büyük faydası; diğer gelen ülke liderleri ile ikili görüşme fırsatları bulunması. G-20, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletler Teşkilatı zirvesinde gibi bu tür toplantılar gerek liderler düzeyinde gerekse bakanlar düzeyinde karşı ülkenin muhataplarının buluşmaları ve ikili ülkenin arasındaki konularının ele alınmasına bir zemin hazırlıyor.
"NEW YORK'TA YATIRIM KONUSUNDA İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"
Biz de kendi alanımızdaki muhataplarla görüşmeler yapıyoruz. Dünyanın finans merkezi olan New York'ta, Amerikalı ve Türk insanlarının buluşmalarına katılıyoruz ve onlara yönelik konuşmalar yapıp, ikili görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
"TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI VE ETKİNLİĞİ ÇOK YÜKSEK"
Görüştüğümüz Amerikalı yatırımcılar veya yatırım kuruluşlarının yöneticilerinin verdiği mesajlar olumlu. Bir kere yeni bir dönem 5 yıllık bir siyasi istikrar var Türkiye'de, güven veren ve ülkeyi 21 yıl başarı ile yöneten siyasi yönetimin ötesinde güçlü bir lider… Son 20 yılda yüzde 5.5 ortalama ile büyüme sağlamış bir ülke Türkiye! Yatırımcılar için önemli bir merkez… Büyük bir üretim üssü, büyük bir tedarik üssü, büyük bir lojistik üs… Çok güçlü bir imalat sanayii, güçlü bir hizmetler sektörü. Bu anlamda doğrudan yatırım yapmak isteyenler açısından büyük cazibe merkezi. Türkiye'nin ağırlığı ve etkinliği çok yüksek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte meslekler ve kontenjanlar...
- Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa'nın sırrı...
- Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alan SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...
- Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...
- Açelya Akkoyun'un 30 günde 17 kilo verdiren diyeti! Tek yöntemle incecik yapıyor! İşte garantili zayıflama sırrı...
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan isim...
- Aile destek zamlı ödemeler yattı mı, ödendi mi? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kırtasiye yardımı yattı mı, ödendi mi?
- Fatih Sultan Mehmet'in favori içeceğiydi! Zihinden kalbe kadar uzanan inanılmaz şifa...
- Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! LDL Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!
- AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise 1. dönem sınav tarihi açılandı mı?