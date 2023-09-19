ÖZEL RÖPORTAJ | Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’e konuştu: Ülke liderleri Cumhurbaşkanımızı tebrik için sıraya girdiler

"KONUŞMA BİTTİKTEN SONRA ÜLKE LİDERLERİ TEBRİK İÇİN SIRAYA GİRDİLER"

Konuşmanın bitiminde çok sayıda ülkenin lideri ve temsilcisi arka planda kendisini beklediler ve tebrik ettiler. Kendileri ile ilgili konulara değindi için teşekkür ettiler. Memnuniyetlerini ifade ettiler.

Türkiye olarak BM'nin ilk günkü açılış gününde yapılan konuşmalar açısından gündeme damga vuran ve hakikatten bir manifesto gibi bir konuşma gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanımız…