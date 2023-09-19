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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi! Yatırım ve fırsat mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD’li yatırımcılarla bir araya geldi! Yatırım ve fırsat mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nın (OVP) anlatıldığı toplantıda, ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları yatırımcılara bildirildi. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın ekonomi adına desteklediği konular ekonomi zirvesinde yatırımcılara hatırlatıldı.

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