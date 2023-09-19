Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul ve Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 180 milyon lira değerinde ’captagon’ cinsi uyuşturucu…

'CAPTAGON' CİNSİ UYUŞTURUCU

Yapılan incelemelerde, söz konusu hapların 'captagon' cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, ahşap kutuların uyuşturucu maddeleri gizlemek için özel olarak tertip edildikleri ve gümrüğe beyan edilen bir yük olmadıkları anlaşıldı.

Operasyon neticesinde toplam 180 milyon lira değerinde ve 424 kilo ağırlığında, 2 milyon 400 bin adet captagon ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.