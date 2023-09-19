Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul ve Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 180 milyon lira değerinde 'captagon' cinsi uyuşturucu…
İstanbul Ambarlı Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda, bir konteyner içerisinde 180 milyon lira değerinde, 424 kilo ağırlığında 'captagon' cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Kırıkkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda ise 15 zanlı gözaltına alındı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nda, bir konteyner takip altına alındı. Şüpheli tespit edilen ve yurt dışına gideceği belirlenen konteynere yönelik inceleme başlatılması için Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, konteyneri x-ray taramasından geçirdi. Tarama görüntülerinde, konteynerin şüpheli bulunması üzerine ekiplerce narkotik dedektör köpek eşliğinde detaylı kontrol başlatıldı. Konteynerin açılmasının ardından narkotik köpeğinin bazı eşyalara yoğun tepkiler verdiği görüldü.
Eşyalar incelendiğinde ahşap tahtalardan oluşan kutular bulunduğu belirlenirken, söz konusu ahşap kutular açıldığında içlerine çok sayıda paket yerleştirildiği görüldü. Paketlerin açılmasıyla birlikte içlerinin haplarla doldurulduğu belirlendi.
'CAPTAGON' CİNSİ UYUŞTURUCU
Yapılan incelemelerde, söz konusu hapların 'captagon' cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, ahşap kutuların uyuşturucu maddeleri gizlemek için özel olarak tertip edildikleri ve gümrüğe beyan edilen bir yük olmadıkları anlaşıldı.
Operasyon neticesinde toplam 180 milyon lira değerinde ve 424 kilo ağırlığında, 2 milyon 400 bin adet captagon ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Operasyon ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Başarılı operasyon ile zehir tacirlerine geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
KIRIKKALE'DE 15 GÖZALTI
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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