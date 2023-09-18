Başkan Erdoğan New York’ta Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na ilk imzayı attı: Tavrımızı ortaya koyduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelemizi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye olarak, gelecek kuşaklara karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin peşindeyiz. 2053 yılında hedefimiz, net sıfır emisyona ulaşmaktır. Diğer hedeflerimiz gibi inşallah bunu da başaracağız. Buradan, küresel ısınmada tarihi sorumluluğu fazla olan ülkeler başta olmak üzere herkesi harekete geçmeye çağıyorum. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürecin buralara gelmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum."

EMİNE ERDOĞAN: SIFIR ATIK KÜRESEL BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜ

Emine Erdoğan ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2017'de başlatılan projenin bugün küresel bir harekete dönüştüğünü vurguladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, Sıfır Atık Hareketi'nin başarıya ulaşmasında ve bugünleri görmesinde en önemli faktör olduğunu, Türkiye'nin yeşil devriminin lideri olarak, Sıfır Atık Hareketi'ne gereken desteği her zaman verdiğini kaydetti.