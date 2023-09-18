Safları sıklaştırın yavaş yavaş geliyorlar! İYİ Partili Nebi Hatipoğlu: Eskişehir’de AK Parti ile ittifak yapabiliriz

"BİZ HER YERDE AYRI GİRECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıklamıştı. Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yapmıştı.

PARÇALANAN KOALİSYONDA HESAPLAŞMANIN ADI: OY TARTIŞMASI

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'ın seçim hezimetine dair "İYİ Parti kaybet ve kaybettir stratejisine mi girdi? Kemal Bey'e oy istediniz mi?" sözleri karşısında sinirlenen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" demişti.

"ESKİŞEHİR'DE AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ"

Bulduğu her fırsatta CHP ile seçim döneminde yapılan ittifaka yönelik serzenişte bulunan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katıldığı televizyon programında yerel seçimlere yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Hatipoğlu, "Ben kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet partisi olabilir." dedi.