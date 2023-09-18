Safları sıklaştırın yavaş yavaş geliyorlar! İYİ Partili Nebi Hatipoğlu: Eskişehir’de AK Parti ile ittifak yapabiliriz
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere aylar kala başlayan ittifak kavgası sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayıyla seçime gireceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından tarafların birbirine yönelik restleşmeleri sürerken, mayıs seçimlerinde “İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim” diyen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katıldığı televizyon programında yerel seçimlere yönelik bomba bir itirafta bulundu. CHP ile ittifak yapılmaması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, “Eskişehir’de AK Parti ile ittifak yapabiliriz” dedi.
İYİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİM KARARI
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını verdi.
İMAMOĞLU PAZARLIĞI GÜNYÜZÜNE ÇIKARDI: MÜZAKERE KAPISI KAPANMADI
İYİ Parti'nin yaklaşan yerel seçimler öncesi 81 ilde aday çıkarması hususunu değerlendiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum" şeklinde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu ise "Saygı ile karşılıyoruz. Seçimdem sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" diyerek el yükselten Akşener'i frenlemek istedi.
"Falanca parti seçimi kazanabilir, falanca parti kaybedebilir endişesi kararımızı etkilemeyecek" diyerek at pazarlığı yürüttükleri CHP'ye gözdağı veren İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu ise "İddiamız şu, biz Türkiye'yi çok daha iyi yönetiriz, Ankara'yı da, İstanbul'u da çok daha iyi yönetiriz" dedi.
"BİZ HER YERDE AYRI GİRECEĞİZ"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıklamıştı. Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yapmıştı.
PARÇALANAN KOALİSYONDA HESAPLAŞMANIN ADI: OY TARTIŞMASI
CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'ın seçim hezimetine dair "İYİ Parti kaybet ve kaybettir stratejisine mi girdi? Kemal Bey'e oy istediniz mi?" sözleri karşısında sinirlenen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" demişti.
"ESKİŞEHİR'DE AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ"
Bulduğu her fırsatta CHP ile seçim döneminde yapılan ittifaka yönelik serzenişte bulunan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katıldığı televizyon programında yerel seçimlere yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Hatipoğlu, "Ben kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet partisi olabilir." dedi.
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