Başkan Erdoğan ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü
Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sebebiyle New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ABD’li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı. Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye’nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türkevin'de yuvarlak masa toplantısı yaptı.
İletişim Başkanlığı toplantıya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'nin, Cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak; bölgesinde barış, istikrar ve refahın tesisi; uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI
Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye'nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.
ABD İLE TIKANIKLIKLAR AÇILDI
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin canlandırılması için açılan fırsat penceresini işaret etti. Bu konuda Avrupa Birliği'nin tavrının belirleyici olacağını özellikle belirtti. Türkiye-ABD ilişkilerinin ise gelişmesinden duyulan memnuniyeti anlattı. ABD Başkanı Biden'la iki ülke arasındaki meselelerde zaman zaman baş gösteren tıkanıklıkların çoğunun açıldığını, temasların pozitif gündemle artırılması kararını duyurdu.
MÜLTECİLERİN ONURLU GERİ DÖNÜŞÜ
Başkan Erdoğan, PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu geri dönüşleri gibi konularda uluslararası dayanışmanın artırılması gerekliliğini ortaya koydu. Toplantıda Başkan Erdoğan, uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gereğinin de altını özellikle çizdi. Son zamanlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ismin bu anlayışı ortaya koyan söylemlerini hatırlattı. Başkan Erdoğan, tüm bu gelişmelerin kendisinin dillendirdiği "Dünya Beşten Büyüktür" tespitinin teyidi anlamına geldiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve kutsallara yönelik saldırıların arttığını da anlattı ve bunlara ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yumulmasının oluşturduğu büyük tehlikeyi de gözler önüne serdi. Herkesi bu çirkin olaylara tepki göstermeye çağırdı."
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