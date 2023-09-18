Başkan Erdoğan'dan 13. Concordia Yıllık Zirvesi'nde kritik açıklamalar: ABD’nin Türkiye’deki yatırımları artmalı
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13. Concordia Yıllık Zirvesi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, “ABD’nin Türkiye’deki yatırımlarını artırmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi için ise net mesaj veren Başkan Erdoğan, “Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.” ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, 13. Concordia Yıllık Zirvesi'nde kritik açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın şunları kaydetti:
"ABD'NİN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARI ARTMALI"
ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artırması bizim ciddi manada beklentimizdir.
Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi.
Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.
TAHIL KORİDORU ÇAĞRISI
Koridora hızla dönülmeli. Putin ile tahıl koridorunu yeniden işletmeyi konuştuk. Koridordan Afrika ülkelerine çok daha fazla tahıl gitmeli.
Önemli bir NATO üyesiyiz. Biz üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz.
Türkiye, Paris İklim Anlaşması hedeflerine en fazla katkı sağlayan ülke konumunda. Dünyada örnek gösterilebilecek ülke konumundayız.
Türkiye olarak bizim mültecilere bakışımız çok farklı. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
"TÜRKİYE-IRAK KALKINMA YOLU PROJESİ"
Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.
YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI
TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz; birlikte çözmemiz lazım.
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