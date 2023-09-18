Başkan Erdoğan’dan 13. Concordia Yıllık Zirvesi’nde kritik açıklamalar: ABD’nin Türkiye’deki yatırımları artmalı

"ABD'NİN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARI ARTMALI"



ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artırması bizim ciddi manada beklentimizdir.



Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi.



Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.