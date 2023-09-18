Yandaş Portakal CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu: Hepsi yalan
Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından birbirine düşen CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimler üzerindeki kirli pazarlığı bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adayları ile çıkacaklarını ilan etmesinin ardından, saflara çekilip gelişmeler izlenmeye başladı. CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘yerel seçim’ kaosuna yönelik sert bir gönderme yaptı. Portakal, mayıs ayındaki hezimet dolu seçimleri referans göstererek, "İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Kalp işaretleri, ev ziyaretlerini görünce siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan" ifadelerini kullandı.
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı.
Başkan Erdoğan karşısında 12'nci kez seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında küçük ortaklar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
BİRBİRİNE GİRDİLER
İYİ Parti kanadı, 2024'te yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gideceğini duyurduktan sonra iki parti arasında ipler iyice gerildi.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın geride kalan gün yaptığı "Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik." şeklindeki açıklama CHP'yi bir hayli kızdırdı. Canan Kaftancıoğlu, Yılmaz'ı hedef alarak, "Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; 'hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum." dedi.
FATİH PORTAKAL'DAN CHP VE İYİ PARTİ'YE 'BİZİ KANDIRDINIZ' TEPKİSİ: HEPSİ YALAN
İkili arasındaki tartışmanın haberini Sözcü TV'de aktaran CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan 'yerel seçim' kavgalarına tepki gösterdi.
Mayıs ayındaki seçimleri örnek gösteren Portakal, "İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan" diye konuştu. Portakal, muhalefetin seçimleri kazanmak için senaryo uyguladığını da ifade etti.
"YAPILAN KALP İŞARETLERİ EV ZİYARETLERİ..."
Portakal'ın konuşması şu şekilde: "Görüyorsunuz... Yazık, iyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Değişime o kadar inanmışız ki, o kadar değişimin peşinden gitmişiz ki, yapılan kalp işaretleri ev ziyaretleri... O fotoğraflar beni o kadar mutlu etti ki herhalde dedim siyasette bir şey değişiyor. Hepsi yalan ya istisnasız hepsi yalan. Kazanmak için uygulanan bir senaryo."
İYİ Parti ve CHP arasındaki at pazarlığı kıran kırana sürüyor. Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nu toplayan Meral Akşener, 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan ederek at pazarlığında el yükseltti.
Kemal Kılıçdaroğlu ise "Saygı ile karşılıyoruz. Seçimdem sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" diyerek el yükselten Akşener'i frenlemek istedi.
"Falanca parti seçimi kazanabilir, falanca parti kaybedebilir endişesi kararımızı etkilemeyecek" diyerek at pazarlığı yürüttükleri CHP'ye gözdağı veren İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu ise "İddiamız şu, biz Türkiye'yi çok daha iyi yönetiriz, Ankara'yı da, İstanbul'u da çok daha iyi yönetiriz" dedi.
İMAMOĞLU PAZARLIĞI GÜNYÜZÜNE ÇIKARDI: MÜZAKERE KAPISI KAPANMADI
İYİ Parti'nin yaklaşan yerel seçimler öncesi 81 ilde aday çıkarması hususunu değerlendiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum" şeklinde konuştu.
İYİ Parti'nin müzakere kapısını açık bıraktığını dile getiren İmamoğlu, "Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener'in kurmaylarından olan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran sözlerle at pazarlığında el yükseltmek için kolları sıvadı.
KILIÇDAROĞLU'NA "TEK ADAM" GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu ve çevresindekileri 'çıkarcı' olarak tanımlayan Yılmaz, "Kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı" dedi.
"Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik" diyerek 14-28 Mayıs sürecinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini savunan Bilge Yılmaz, "Seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi" ifadelerini kullandı.
Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü;
Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır.
Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!
'İTTİFAKTA ROTAYI BİZ ÇİZMELİYİZ'
"Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz" diyen Bilge Yılmaz, 'ittifakta rotayı biz çizmeliyiz' mesajı verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...
- Safir ATV YENİ BÖLÜM CANLI İZLE | 18 Eylül Safir 3. bölüm kesintisiz, 4K, anlık seyretme ekranı... Feraye'den Yaman'ı çıldırtan karar!
- Torba yasayla 2. geçit açılıyor! 1999-2000 sonrasına EYT'siz erken emeklilik sistemi madde madde sıralandı! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 2’li maaş, taşerona kadro…
- Elon Musk oğlunun adını neden X Æ A-12 koydu? X Æ A-12 ne demek, ne anlama geliyor, nasıl okunur?
- Twitter çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Eylül Pazartesi Website, uygulama Twitter X sorun mu var, ne zaman düzelecek?
- Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı Gizem Memiç evli mi?
- Saç kökünde kaşıntı, kepek, ağrı hiçbir şey bırakmıyor! Egzamanızı tek 1 damlasıyla...
- Okullar 4 gün mü olacak? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak? MEB son açıklamalar...
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 18 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS 2023 ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2. derece yırtık iyileşme süresi ne kadar, kaç gün sürer? 2. derece kas yırtılması kaç güne düzelir?
- Canan Karatay yöntemi! 'Sigarayı bırakamıyorum' diyenler denesin! Her gün 1 çay kaşığı...