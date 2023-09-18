Yandaş Portakal CHP ve İYİ Parti’yi topa tuttu: Hepsi yalan

FATİH PORTAKAL'DAN CHP VE İYİ PARTİ'YE 'BİZİ KANDIRDINIZ' TEPKİSİ: HEPSİ YALAN

İkili arasındaki tartışmanın haberini Sözcü TV'de aktaran CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan 'yerel seçim' kavgalarına tepki gösterdi.

Mayıs ayındaki seçimleri örnek gösteren Portakal, "İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan" diye konuştu. Portakal, muhalefetin seçimleri kazanmak için senaryo uyguladığını da ifade etti.

"YAPILAN KALP İŞARETLERİ EV ZİYARETLERİ..."

Portakal'ın konuşması şu şekilde: "Görüyorsunuz... Yazık, iyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Değişime o kadar inanmışız ki, o kadar değişimin peşinden gitmişiz ki, yapılan kalp işaretleri ev ziyaretleri... O fotoğraflar beni o kadar mutlu etti ki herhalde dedim siyasette bir şey değişiyor. Hepsi yalan ya istisnasız hepsi yalan. Kazanmak için uygulanan bir senaryo."