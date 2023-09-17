Başkan Erdoğan ABD’ye ulaştı! Vatandaşlar tarafından Türkevi’nde coşku ile karşılandı

BAŞKAN ERDOĞAN, BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleşecek BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

ABD temaslarını 20 Eylül'de tamamlaması beklenen Başkan Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzey temas ve görüşmelerde bulunması öngörülüyor.