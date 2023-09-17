Başkan Erdoğan ABD'ye ulaştı! Vatandaşlar tarafından Türkevi'nde coşku ile karşılandı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkan Başkan Erdoğan’ı taşıyan uçak New York'a indi. Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı. Daha sonra Türkevi'ne geçen Başkan Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde ekonomi başlığı ve siyasi gündem önemli yer tutuyor. Başkan Erdoğan, ABD temaslarında liderler ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Türkiye'de yatırımları olan birçok markayla görüşecek. ABD ile ticaret hedefi ise 100 milyar dolar.
Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK BİR EKİP EŞLİK EDİYOR
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.
TÜRKEVİN'DE COŞKULU KARŞILAMA
Daha sonra Türkevi'ne geçen Başkan Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.
OTELE GEÇTİ
Ardından Başkan Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte dinleneceği otele geçti.
Başkan Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 78. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.
BAŞKAN ERDOĞAN, BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleşecek BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
ABD temaslarını 20 Eylül'de tamamlaması beklenen Başkan Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzey temas ve görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
Başkan Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de ikamet eden vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.
ABD İLE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan, ABD temaslarında yatırımcılarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Türkiye'de yatırımları olan birçok markayla görüşecek. ABD ile ticaret hedefi ise 100 milyar dolar.
KRİTİK GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis 20 Eylül'de New York'ta görüşecek.
Liderler, BM Genel Kurulu'nda bir araya gelecek.
NETANYAHU İLE DE GÖRÜŞECEK
BM Genel Kurulu oturum aralarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile de görüşecek.
HANGİ KONULARA DİKKAT ÇEKECEK?
19 Eylül sabahı yedinci sırada Genel Kurul'a hitabı beklenen "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözleriyle bir refarans lideri olan Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmesi bekleniyor.
DÜNYANIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJLAR
Paris İklim Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye BM liderlerine kürenin geleceği için işbirliğinin önemini vurgulayacak. 3'ü BM tarafından olmak üzere çok sayıda ödül alan ve Başkan Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesini tanıtan bir program gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
40 KİŞİLİK MASADA TRİLYON DOLARLIK YATIRIM
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre; konferansta Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla 20 Eylül'de 'round table' (yuvarlak masa) da bir araya gelecek.
40 kişilik masada trilyon dolarlık şirketler de yer alacak. Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Jones Group'un başkanı General James Jones, ABD Ticaret Odası CEO'su Thomas Donohue, Hillwood Başkanı H. Ross Perot Jr., Citi Başkanı John Dugan, Goldman Sachs CFO'su Denis Coleman, Boeing Başkanvekili Stanley A. Deal, Nasdaq Başkan Yardımcısı Karen Snow, Platinum Petroleum International Başkanı Amer Rustom, Kraft Heinz Başkanvekili Rafael Oliveira, Hellman&Friedman'ın ortağı Allen Thorpe, Caterpillar CEO'su James Umpleby, Hilton CFO'su Kevin Jacobs, Coca Cola Başkanvekili Michael Goltzman, Annhuser-Busch InBev CEO'su Michel Doukeris, Amerisource Bergen Başkanı Steven Collis, Hadid Desing& Entertainment Group kurucusu Mohamed Hadid, Ralp Lauren CPO'su Halide Alagöz, Amazon Başkanvekili Susan Pointer, Ford Company CTO'su Stuart Rowly, Marriott International Başkanı David Marriott, Pladis CEO'su Salman Amin, Pratt&Whitney Başkanı Rick Deurloo, META küresel iş grubu başkanı Nicola Mendelsohn katılımcılar arasında.
TÜRKİYE'DEN KİMLER OLACAK?
Masada Türk işadamlarından da Murat Özyeğin (Fiba Holding), Ahmet Bolat (THY), Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding), Hanzade Doğan (Hepsiburada), Hasan Çolakoğlu(Çolakoğlu Metalurji), Ahmet Çalık (Çalık Holding), Ali Kibar (Kibar Holding), Ahmet Kocabıyık (Borusan Holding), Levent Çakıroğlu (Koç Holding), Cenk Alper (Sabancı Holding) olacak.
Ve DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile Erdoğan'ın seyahatine eşlik eden 6 bakan... ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün de konferansa katılması bekleniyor.
3 saatlik yuvarlak masa toplantısında Türkiye'ye ilgi duyan ve yatırım yapmak isteyen iş dünyası birebir Erdoğan'la konuşma fırsatı elde edecek.
ELON MUSK İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK
Sabah'ta yer alan habere göre Erdoğan, New York'ta ünlü iş insanı Elon Musk ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin pozitif ilerlemesi ve yatırım yapma iştahının yeniden canlandığı yuvarlak masaya duyulan ilgi ile ortaya çıkmış durumda.
ŞİMŞEK DE YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR
Başkan Erdoğan'ın 'round table'ının dışında bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı Goldman Sachs ve TAİK'in düzenlediği yatırımcı toplantısı olacak.
19 Eylül'deki roadshow'a da oldukça yoğun bir ilgi var. 100 kişilik salona şu ana kadar 185 kişi kayıt yaptırmış durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Günde bir bardak tüketerek unutkanlık sorunundan kurtulun! Ender Saraç'tan hafıza sorunu ortadan kaldıracak formül
- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 64 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 Eylül ayı ilanları başvuru ekranı ve şekli
- Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...
- ŞOK hafta sonu indirim kataloğu belli oldu! Kış hazırlığı için salçalık domates, biber, kavanoz ve turşu yapım malzemeleri indirimli fiyattan ŞOK’ta
- Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası! İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak? Son dakika MEB mülakat açıklaması!
- 15 Eylül 2023 Cuma Reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, MasterChef...
- Polis Akademisi 500 öğrenci alımı ne zaman 2023? 6. dönem EGM PAEM başvuru tarihi ve şartları...
- 2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...
- 15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!
- Yalı Çapkını son bölüm tekrarı izle! Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
- OKULLARIN ARA TATİL TARİHİ MEB 2024 | Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? İlkokul, ortaokul, lise...