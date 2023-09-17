Fatih Portakal "Meral Akşener 2 gün sonra CHP'ye yanaşacak" dedi İYİ Parti cephesi küplere bindi: Mesleki ahlak yoksunu

"MESLEKİ AHLAK YOKSUNU BU ZAT"

Bu sert ifadelerden sonra Portakal, İYİ Partililerin hedef tahtasına oturtuldu. Portakal, birçok İYİ Partili yöneticinin sert açıklamalarına maruz kaldı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz Portakal'ın açıklamaları hakkında en sert ifadeleri kullanan İYİ Partililerden biriydi.

Poyraz, "Mesleki ahlak yoksunu bu zat bizim nazarımızda şerefli basınımızın bir mensubu değil siyaseti dizayn etmeye çalışan bir aparattır" ifadelerini kullandı.