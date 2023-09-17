Fatih Portakal "Meral Akşener 2 gün sonra CHP'ye yanaşacak" dedi İYİ Parti cephesi küplere bindi: Mesleki ahlak yoksunu
Cumhurbaşkanlığı seçimleri koalisyon masası darmadağın olurken, yerel seçimler öncesi pazarlıkta elini güçlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP ile iş birliği yapılmayacağını söyledi. CHP yandaşı Sözcü TV'de ise Fatih Portakal, Akşener'in blöf yaptığını belirterek "Merak etmeyin 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak." ifadelerini kullandı. Portakal'ın bu sözleri İYİ Parti cephesini kızdırdı. İYİ Parti basın danışmanı Murat İde, Portakal’a "Banka hesabındaki rakam yükseldikçe, haysiyetin alçalıyor farkında mısın?" derken Uğur Poyraz ise "Mesleki ahlak yoksunu" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimler öncesi CHP'ye karşı pazarlıkta el yükseltme hamleleri sonrası CHP fondaşları da topa girdi. CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin CHP ile yeniden ittifak yapacağını açıklamıştı.
2 GÜN SONRA YANAŞACAK
Portakal, Meral Akşener'in blöf yaptığını söyledi ve "2 gün sonra CHP'ye yanaşacağını" iddia etmişti.
"SİZ RAHAT OLUN! 2 GÜN SONRA YANAŞACAK"
Portakal "Siz rahat olun! Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Şimdi pazarlık gücüm var diyor. Blöf yapıyor. İttifaksız kazanmaları mümkün değil, matematik ortada." demişti.
"MESLEKİ AHLAK YOKSUNU BU ZAT"
Bu sert ifadelerden sonra Portakal, İYİ Partililerin hedef tahtasına oturtuldu. Portakal, birçok İYİ Partili yöneticinin sert açıklamalarına maruz kaldı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz Portakal'ın açıklamaları hakkında en sert ifadeleri kullanan İYİ Partililerden biriydi.
Poyraz, "Mesleki ahlak yoksunu bu zat bizim nazarımızda şerefli basınımızın bir mensubu değil siyaseti dizayn etmeye çalışan bir aparattır" ifadelerini kullandı.
"HESABINDAKİ PARA YÜKSELDİKÇE..."
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Portakal'a "Banka hesabındaki rakam yükseldikçe, haysiyetin alçalıyor farkında mısın?" dedi.
"FATİH PORTAKAL GİBİ BU DENGENİN RANTÇILARI"
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise şu ifadeleri kullandı: "İyi Parti'nin karşılıklı ranta dönüşen ittifak siyasetinin dehşet dengesini değiştirme teşebbüsü olan 3. yolu açması, Fatih Portakal gibi bu dengenin rantçılarını çok rahatsız etmiş durumda."
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