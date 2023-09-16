Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB resti dünya basınında! "Brüksel'i açık uyardı"

"SON DERECE YOĞUN BİR TEMAS VE TOPLANTI TRAFİĞİMİZ OLACAK"

Başkan Erdoğan, basın toplantısının ardından ABD'ye hareket etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek üzere New York'a doğru yola çıktık. Her yıl olduğu gibi bu sene de Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Ziyaretimizin ve yapacağımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

"BRÜKSEL'İ AÇIK UYARDI"

CNN Yunanistan'da yer alan bir haberde; Başkan Erdoğan'ın Brüksel'i açık açık uyardığı bildirildi.