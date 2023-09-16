Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB resti dünya basınında! "Brüksel'i açık uyardı"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağını belirten skandal raporuna sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopma niyetindedir." mesajını verdi. AB'ye rest çeken Başkan Erdoğan, "Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz." ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sert tepkisi dünya basınında da geniş yankı buldu. CNN Yunanistan'da yer alan bir haberde; Başkan Erdoğan'ın Brüksel'i açık açık uyardığı bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.
20 Eylül'e kadar sürecek ziyareti öncesi Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 raporunda yer alan Türkiye'nin AB'ye katılım süreciyle ilgili ifadeler hakkındaki değerlendirilmeleri sorulan Erdoğan, çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"AVRUPA BİRLİĞİ İLE GEREKİRSE YOLLARI AYIRABİLİRİZ"
AB'nin Türkiye'den kopma gayretinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
"Değerli arkadaşlar benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz."
"SON DERECE YOĞUN BİR TEMAS VE TOPLANTI TRAFİĞİMİZ OLACAK"
Başkan Erdoğan, basın toplantısının ardından ABD'ye hareket etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek üzere New York'a doğru yola çıktık. Her yıl olduğu gibi bu sene de Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Ziyaretimizin ve yapacağımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
"BRÜKSEL'İ AÇIK UYARDI"
CNN Yunanistan'da yer alan bir haberde; Başkan Erdoğan'ın Brüksel'i açık açık uyardığı bildirildi.
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