17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kayseri'den acı haber! Polis memuru Murat Akpınar şehit oldu

Kayseri'den acı haber! Polis memuru Murat Akpınar şehit oldu

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
ABONE OL
Kayseri’den acı haber! Polis memuru Murat Akpınar şehit oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki kıraathane baskınında pompalı tüfekle vurulan polis memuru Murat Akpınar'dan acı haber geldi. 34 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir kıraathanede 13 Ağustos'ta yaşanan tartışmaya müdahale ederken tüfekle yaralanan polis memuru Murat Akpınar tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, 13 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana geldi.

Şehit için 17 Eylül'de Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek tören sonrası polisin naaşı Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından polis şehit Murat Akpınar için taziye mesajlarını iletti. "Milletimizin başı sağ olsun" diyen Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ŞEHİDİMİZ VAR"

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Şehidimiz var... 13.08.2023 tarihinde emniyet haber merkezinden gelen kavga olay anonsunu duyar duymaz olay yerine intikal eden kahraman polis memurumuz Murat Akpınar olaya müdahale esnasında taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir aydır hastanede tedavi görmekteydi. Bugün gece saatlerinde polisimiz tedavi gördüğü hastanede tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayarak Hakk'a yürüdü. Şehidimizin yakınlarının, Kayseri'mizin ve milletimizin başı sağ olsun." notuyla paylaşım yaptı.

POMPALI TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURUP KAÇMIŞTI

Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp kaçmtı. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun'a olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı.

İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adnan Toprak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammet Tosun, H.T ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milletin vekili demeye utanıyorum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA