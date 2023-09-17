Kayseri’den acı haber! Polis memuru Murat Akpınar şehit oldu

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından polis şehit Murat Akpınar için taziye mesajlarını iletti. "Milletimizin başı sağ olsun" diyen Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ŞEHİDİMİZ VAR"

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Şehidimiz var... 13.08.2023 tarihinde emniyet haber merkezinden gelen kavga olay anonsunu duyar duymaz olay yerine intikal eden kahraman polis memurumuz Murat Akpınar olaya müdahale esnasında taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir aydır hastanede tedavi görmekteydi. Bugün gece saatlerinde polisimiz tedavi gördüğü hastanede tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayarak Hakk'a yürüdü. Şehidimizin yakınlarının, Kayseri'mizin ve milletimizin başı sağ olsun." notuyla paylaşım yaptı.

Şehidimiz var... 13.08.2023 tarihinde Emniyet haber merkezinden gelen kavga olay anonsunu duyar duymaz olay yerine intikal eden kahraman polis memurumuz Murat Akpınar olaya müdahale esnasında taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.1 aydır… pic.twitter.com/9qY7cgiCEu — Gökmen Çiçek (@gokmen_cicek_) September 16, 2023

POMPALI TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURUP KAÇMIŞTI

Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp kaçmtı. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun'a olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.