8 ilde dev operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4️2 zehir taciri yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 16 kilogram kubar esrar ele geçirilerek, 6 kişi yakalandı.



Ağrı'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi yakalandı.



Bursa'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kilogram kubar esrar ele geçirdi.



8 şehirde yapılan operasyonlarda toplam 42 kişi yakalanırken, 136 kilogram kubar esrar, 76 kilogram toz esrar, 22 bin adet uyuşturucu hap ve 17 kilogram muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi.