Anucurlar Çetesi soruşturmasında flaş detaylar: Para trafiği, örgüt evi, uyuşturucu temini... Farklı isimlerle yazışmışlar
İstanbul Kağıthane'ye uyuşturucu ihbarına giden polis Hakan Telli'yi şehit eden, diğer polis memuru Ahmet Yasin Çevik'i ise yaralayan Anucurlar Çetesi ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin olayın yaşandığı evi örgüt evi olarak kullandığı, uyuşturucu madde trafiğini de bu evden yönettikleri tespit edildi.
Giriş Tarihi: 29.08.2023
13:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dün adliyeye sevk edilen 39 şüpheli hakkındaki tutuklamaya sevk yazısında, elebaşısının Sinan Anucur olan Anucurlar Silahlı Suç Örgütü'nün uyuşturucu madde satışından kazandıkları paralarla örgüte yeni üyeler temin ettikleri, silahlandıkları ve ağlarını güçlendirerek hem uyuşturucu madde üretimi, hem de yurt dışından kaçak yollarla ülkeye çeşitli uyuşturucular sokmaya başladıkları belirtildi.
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POLİSE ATEŞ AÇTILAR Olayın yaşandığı 25 Ağustos'ta Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timi tarafından şüpheliler Kadir Taşdemir ve Görkem Doğan'ın şüphe üzerine durduruldukları, şüphelilerin ellerinde bulunan pakette uzun namlulu otomatik tabanca bulunduğu kaydedildi.
Şüphelilerin paketi Şehit Öner Sokak üzerindeki bir adresten aldıklarını söylemeleri üzerine polis memurlarının söz konusu adresin kapısını çaldıkları, içeride bulunan şüpheliler Ozan Anucur, Diyar Anucur ve Akın Arsakay'ın polislere ateş açtıkları kaydedildi. Silahlı saldırıda polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu, polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in ağır şekilde yaralandığı, olay yerinde Diyar Anucur'un ölü olarak ele geçirildiği, Ozan Anucur ve Akın Arsakay'ın ise yakalandıkları anlatıldı.
ÖRGÜT EVİ OLARAK KULLANMIŞLAR Sevk yazısında, söz konusu ikametin örgüt lideri Sinan Anucur'un kardeşi Ozan Anucur tarafından örgüt evi olarak kullanıldığı, Diyar Anucur ve Akın Arsakay'ın olası saldırıya karşı ikamette bekletildikleri, uyuşturucu madde trafiğinin bu adresten yönetildiğinin cep telefonu incelemesinden ortaya çıktığı vurgulandı.
Şüpheli Ozan Anucur'ın cep telefonunda bulunan kalıp halinde uyuşturucu madde fotoğrafları ve şüpheli Yılmaz Burak ile yazışmalarından uyuşturucu madde satışının koordineli gerçekleştirildiği, satıştan kazanılan paraların Burak'ta toplandığı, Burak'ın bu paraları örgüt üyelerine ve ailelerine göndererek örgütün devamlılığını sağladıkları, böylece örgütte olası kopuşların önüne geçildiği değerlendirmesi yapıldı.