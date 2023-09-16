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Afyonkarahisar'da helikopter kazası! 5 yıldızlı oteller bölgesine düştü

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Afyonkarahisar’da helikopter kazası! 5 yıldızlı oteller bölgesine düştü

Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Ekipler olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Helikopterde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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