Afyonkarahisar’da helikopter kazası! 5 yıldızlı oteller bölgesine düştü

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Helikopterde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirlendi.