Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu! Piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre; yürütülen iki ayrı çalışmada uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda 11 bin 257 uyuşturucu hap ile 3,76 gram bonzai maddesi ele geçirildi.