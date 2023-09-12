Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu! Piyasaya sürülmeden ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 bin 257 uyuşturucu hap ile 3,76 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Eskişehir'de uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği duyuruldu. Gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının tespiti ile yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre; yürütülen iki ayrı çalışmada uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda 11 bin 257 uyuşturucu hap ile 3,76 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler E.G. ve Ş.D., ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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