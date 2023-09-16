Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan zorunlu arabuluculuk açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Eylül'den itibaren başlattığımız başta kira hukukundan doğan uyuşmazlıklar olmak üzere komşuluk hukuku, ortaklığın giderilmesi, tarımsal üretim sözleşmeleri ve kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sistemi sayesinde taraflar yıllarca süren davalardan kurtularak dostane ve barışçıl çözüme kavuşuyorlar. Anlaşma sağlanamadığında 2 saatlik arabuluculuk ücreti devlet tarafından karşılanıyor. Anlaşmalar sayesinde taraflar maddi ve manevi olarak yıpranmadan, serbest iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı sonlandırarak toplumsal barışa hizmet ediliyorlar, hem de yargının iş yükü azalıyor" ifadelerini kullandı.