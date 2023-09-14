Zehir tacirlerine geçit yok! Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 198 gram kubar esrar, pres ve vakum makinesi ile elektronik terazi ele geçirildi. Şüphelilerden H.M. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. ve S.E. tutuklandı.

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