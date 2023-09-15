Başkan Recep Tayyip Erdoğan New Yorkt'ta Türkiye rüzgarı estirecek! Dünya "yeni manifesto" için beklemede
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere cumartesi günü ABD'nin New York şehrine hareket edecek. Her yıl BM kürsüsündeki hitabı ile dünya gündeminin üst sıralarına yerleşen ve küresel sisteme farklı bakış açısı katan Başkan Erdoğan'ın bu yıl 19 Eylül Salı günü gerçekleştirilmesi ön görülen hitap da merakla bekleniyor.
Başkan Erdoğan 17-21 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek. Başkan Erdoğan'ın ikili ve küresel meseleleri ele alacağı görüşmelerin kahir ekseriyetle Türk hariciyesinin gururu "Türkevi"nde gerçekleşmesi öngörülüyor.
KÜRENİN GELECEĞİ GÜNDEMDE
İklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncü projeler yürüten Türkiye'nin yaptıkları Başkan Erdoğan tarafından muhataplarına iletilecek. Paris İklim Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye BM liderlerine kürenin geleceği için işbirliğinin önemini vurgulayacak.
3'ü BM tarafından olmak üzere çok sayıda ödül alan ve Başkan Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesini tanıtan bir program gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
GÖZLER TÜRKİYE'DE
"Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" tezleriyle bir referans lider olan Başkan Erdoğan, dünya sorunlarına girişimci ve insani dış politika anlayışıyla yaklaşarak arabuluculukta bir marka haline geldi.
Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü "lider diplomasisi" ile Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan kıtlık tehlikesini BM ile bertaraf eden Türkiye, son dönemde Rusya'nın Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin yeniden hayata geçmesi için önemli diplomatik hamleler gerçekleştirdi.
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