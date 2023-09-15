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Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu

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Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararı ile Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; balet Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Çeşitli bakanlıklar ve genel müdürlüklerde yapılan atamalar arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü de yer aldı.

Bedri Tan Sağtürk, 14 Eylül 2023 tarihli 398 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre getirildiği görevle beraber Meriç Sümen'den sonra Devlet Opera ve Balesi'nin başına gelen 2. bale kökenli müdür oldu.

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

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