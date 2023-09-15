Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu

Çeşitli bakanlıklar ve genel müdürlüklerde yapılan atamalar arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü de yer aldı.

Bedri Tan Sağtürk, 14 Eylül 2023 tarihli 398 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre getirildiği görevle beraber Meriç Sümen'den sonra Devlet Opera ve Balesi'nin başına gelen 2. bale kökenli müdür oldu.