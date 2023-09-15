CHP’de Örsan Öymen de adaylığını ilan etti: CHP’de kimlik sorunu yaşanıyor! Partinin neyi temsil ettiği belli değil

"SORUNUN PARÇASI OLANLAR DEĞİŞİMİ NASIL SAĞLAYACAK?"

İsim vermeden bugün adaylığını ilan eden bir başka isim olan Özgür Özel'i de eleştiren Öymen, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız, stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunun parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Yapılan hatalara ya ses çıkarmadılar ya da imza attılar. Bu değişim taleplerinde samimiyet göremiyorum. Değişim talebinde bulunanlar, acaba partinin temel ilkelerine ne kadar sahip çıkıyorlar?"