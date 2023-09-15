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CHP'de Örsan Öymen de adaylığını ilan etti: CHP'de kimlik sorunu yaşanıyor! Partinin neyi temsil ettiği belli değil

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Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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CHP’de Örsan Öymen de adaylığını ilan etti: CHP’de kimlik sorunu yaşanıyor! Partinin neyi temsil ettiği belli değil

CHP'de aday olacağı iddia edilen Örsan Öymen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Öymen, partilerinde bir değişim olmadıkça yerel seçimlerde de başarının zor olduğunu kaydetti. Partide bir oligarşik yapı olduğunu söyleyen Öymen "Kararlar 5-10 kişi tarafından veriliyor" ifadelerini kullandı. CHP'nin kimliğinden uzaklaştığını söyleyen Öymen "Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir." dedi. İşte detaylar...

CHP'de Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. CHP'nin uzun yıllardır oylarını arttıramadığı söyleyen Öymen "Bunu asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MEVCUT YÖNETİM OYLARI ARTIRAMADI"

CHP'nin 12 Eylül darbesinde kapatıldıktan sonra yeniden açıldığından beri aynı oy oranına sıkıştığını belirten Örsan Öymen, mevcut CHP yönetiminin de oyları artıramadığını söyledi.

CHP'de yönetim değişikliği olmaması durumunda yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde de başarısızlık yaşanacağını kaydeden Öymen, "Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder" dedi.

BU KADAR SEÇİM KAYBEDİP...

CHP'nin, demokrasi için mücadele eden ve siyaseten Batı Avrupa'daki ülkeleri örnek alan bir parti olduğunu savunan Öymen, "Bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar uzun genel başkanlık görevine devam eden var mıdır, baktım ama bulamadım" diye konuştu.

39 VEKİL VERMEK EGEMENLİK HAKKINI GASPTIR

Millet İttifakı'nda yer alan küçük partilerin yüzde 3 oy almadan 39 milletvekili kazandığını belirten Öymen, bunun egemenlik hakkının gaspı anlamına geldiğini vurgulayarak örgütlerle temas edilmesi halinde bu durumun yaşanmayacağını söyledi.

Öymen, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda da bilimsel çalışılmadığını ve yanlış karar verildiğini dile getirdi.

KİMLİK SORUNU YAŞANIYOR

CHP'nin kimlik sorunu yaşadığını da vurgulayan Öymen, "Partinin temel ilkelerinin ne olduğu bellidir. Bunlara bütün olarak sahip çıkılmalıdır. Partimizde ideolojik bütünlük de sağlanamadı ve halkta güvenlik sorununa yol açtı" diye konuştu.

"SORUNUN PARÇASI OLANLAR DEĞİŞİMİ NASIL SAĞLAYACAK?"

İsim vermeden bugün adaylığını ilan eden bir başka isim olan Özgür Özel'i de eleştiren Öymen, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız, stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunun parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Yapılan hatalara ya ses çıkarmadılar ya da imza attılar. Bu değişim taleplerinde samimiyet göremiyorum. Değişim talebinde bulunanlar, acaba partinin temel ilkelerine ne kadar sahip çıkıyorlar?"

"ÜÇÜNCÜ YOL İÇİN ADAYIM"

Partinin, değişim talebinde samimi olmayanlar ile statükocular arasına sıkıştığını öne süren Öymen, genel başkan adaylığını "Bir üçüncü yol açmalıyız. Bu yol Atatürk'ün yoludur, sosyal demokrasinin yoludur. Bu yol için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum" sözleriyle ilan etti.

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya geldi.

Profesör Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksek Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır.

CHP üyesi ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi olan Örsan Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in oğlu, gazeteci ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu gazeteci Mustafa Örsan Öymen'in oğludur.

CHP’de Örsan Öymen de adaylığını ilan etti! CHP'DE ÖRSAN ÖYMEN DE ADAYLIĞINI İLAN ETTİ!

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