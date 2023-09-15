Örsan Öymen kimdir, nereli, mesleği nedir? Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı oldu? Siyasi kariyeri...

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ!



Öymen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;



"Buraya Anıtkabir'den geldik. Biraz önce CHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret edip öyle geldik.

Haziran ayında CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adlı bir hareketi kurduk. Temel amacımız, parti içi demokrasinin sağlanması ve partinin kimliğine ideolojisine sahip çıkılması. Bu çerçevede seçimlerden sonra analiz yayımladık. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir mektup yazdık.

Bu CHP'deki kongre ve kurultay sürecini seçimlerle bir ele almak gerekiyor. buradaki bir kaç tespiti ortaya koymak isterim:

Mevcut yönetim ve genel başkanın liderliğinde 13 yılda girilen seçimlerin tamamı kaybedilmiştir. CHP'nin oyu yüzde 22 ile 26 bandı arasına bir yere takılmıştır. Oylarımızı uzun yıllardır partimiz artıramamıştır.

Yüzde 48 alınan oy elbette önemli fakat önceki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde muhalefet partilerinin gösterdikleri cumhurbaşkanı adaylarıyla aynı. Elbette tek adayla seçime girilmesi önemli ancak ne yazık ki oy oranında artış sağlanamamıştır.

CHP'nin oy oranının belli bir oranda olduğunu söyleyen kaderci bir anlayış var, bunu kabul etmiyoruz."