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Örsan Öymen kimdir, nereli, mesleği nedir? Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı oldu? Siyasi kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Örsan Öymen kimdir, nereli, mesleği nedir? Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı oldu? Siyasi kariyeri...

"Örsan Öymen kimdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra Genel Başkanlık tartışmaları yoğun bir şekilde yaşanmıştı. Örsan Öymen’in adaylığını ilan etmesi sonrası hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, Örsan Öymen'in biyografisi...

"Örsan Öymen kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de adaylığını açıkladı. Bu gelişme, CHP içinde tartışma yarattı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

CHP'DE LİDERLİK YARIŞI!

CHP eski Parti Meclis Üyesi, fondaş Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi'nde genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

CHP'nin ilkelerini kaybettiği, kimliğinden uzaklaştığını belirten Öymen, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ!

Öymen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Buraya Anıtkabir'den geldik. Biraz önce CHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret edip öyle geldik.

Haziran ayında CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adlı bir hareketi kurduk. Temel amacımız, parti içi demokrasinin sağlanması ve partinin kimliğine ideolojisine sahip çıkılması. Bu çerçevede seçimlerden sonra analiz yayımladık. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir mektup yazdık.

Bu CHP'deki kongre ve kurultay sürecini seçimlerle bir ele almak gerekiyor. buradaki bir kaç tespiti ortaya koymak isterim:

Mevcut yönetim ve genel başkanın liderliğinde 13 yılda girilen seçimlerin tamamı kaybedilmiştir. CHP'nin oyu yüzde 22 ile 26 bandı arasına bir yere takılmıştır. Oylarımızı uzun yıllardır partimiz artıramamıştır.

Yüzde 48 alınan oy elbette önemli fakat önceki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde muhalefet partilerinin gösterdikleri cumhurbaşkanı adaylarıyla aynı. Elbette tek adayla seçime girilmesi önemli ancak ne yazık ki oy oranında artış sağlanamamıştır.

CHP'nin oy oranının belli bir oranda olduğunu söyleyen kaderci bir anlayış var, bunu kabul etmiyoruz."

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya geldi.

Profesör Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksek Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır.

CHP üyesi ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi olan Örsan Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in oğlu, gazeteci ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu gazeteci Mustafa Örsan Öymen'in oğludur.

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