15 Eylül 2023, Cuma
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CHP'de Örsan Öymen de adaylığını ilan etti! Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler....
CHP'de aday olacağı iddia edilen Örsan Öymen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Öymen, partilerinde bir değişim olmadıkça yerel seçimlerde de başarının zor olduğunu kaydetti. Partide bir oligarşik yapı olduğunu söyleyen Öymen "Kararlar 5-10 kişi tarafından veriliyor" ifadelerini kullandı. CHP'nin kimliğinden uzaklaştığını söyleyen Öymen "Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir." dedi.