Bayraktar AKINCI TİHA’dan büyük rekor! 30 bin uçuş saatini tamamladı

BAYKAR'DAN 32 ÜLKEYE İHRACAT

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 82'sini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 31 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de 1'i sadece TİHA, 7'si aynı zamanda Bayraktar TB2 sözleşmesi yapılan ülke olmak üzere 8 ülke ile ihracat anlaşması imzaladı. Şirket böylece 32 ülkeyle ihracat anlaşmasına imza atmış oldu.