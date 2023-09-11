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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar! Son 3 etkinliğe katılmadı gelen soruyu geçiştirdi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar! Son 3 etkinliğe katılmadı gelen soruyu geçiştirdi...

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyerek parti tabanının büyük tepkisini çekti. Diğer yandan parti içinde de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı değişim hareketi başlattı. Seçimlerden önce İmamoğlu'na "yiğidim" diyen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında son günlerde soğuk rüzgarlar esiyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı son 3 etkinliğe katılmazken bu konuya ilişkin gelen soruya Ekrem İmamoğlu kaçamak bir yanıt verdi. İmamoğlu "Bu soruyu cevaplamayacağım. Çünkü muhatabı ben değilim" dedi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu istifa etmeyerek mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.

DEĞİŞİM HAREKETİ BAŞLADI

Bu gelişme sonrası CHP'den Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim hareketi başlatırken, özellikle İmamoğlu'nun kurduğu internet sitesi ve Zoom üzerinden yaptığı darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü.

BAY KEMAL SORUYU PAS GEÇTİ

CHP'nin önde gelen isimleri Kılıçdaroğlu'na karşı değişim talebini gündemine getirirken, Kılıçdaroğlu bu konuda kendisine sorulan soruları pas geçti.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

"BEN İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYÜM"

Açıklamalar sonrası süreç ilerleyen CHP'de kurultayda beklediği desteği alamayacağını gören Ekrem İmamoğlu, yaptığı "Ben İstanbul'a mühürlüyüm" açıklamasıyla Genel Başkanlık yerine İBB Başkanlığı için aday olacağının sinyalini verdi.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E DİKKAT

İmamoğlu ayrıca "CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek verebileceğinin sinyalini verdi.

3 ETKİNLİĞE DE KATILMADI

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği 3 etkinliğe de katılmazken İmamoğlu'nun etkinliklere davet edilmemiş olma ihtimali de gündemde yer aldı.

"SORUNUN MUHATABI BEN DEĞİLİM"

Ancak CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Ekrem İmamoğlu konuya açıklık getirirken "Bu soruyu cevaplamayacağım. Çünkü muhatabı ben değilim" gibi kaçamak bir yanıt verdi.

KAFTANCIOĞLU: ETKİNLİKLERDEN HABERİ VARDI

CHP'li yetkililer Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin il başkanlıkları tarafından organize edildiğini belirtirken, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise etkinliklerden İmamoğlu dahil bütün parti kurullarının haberdar olduğunu ifade etti.

İmamoğlu: İttifak her zaman şart

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