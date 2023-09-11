İBB Başkanı İmamoğlu hizmetten bir haber! 4.5 yıllık İstanbul karnesi rakamlarla tek tek açıklandı

İBB ALGILARINI İBB KÜRSÜSÜNDEN TEK TEK AÇIKLADI

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Gelin hep birlikte 4,5 yılda neler olduğunu değerlendirelim" dedi ve şunları sıraladı:

Bu kürsüden defalarca CHP'li İBB başkanının İstanbul'u yönetme niyetinin olmadığını söylemiştik.

İSTANBUL'U YÖNETME KABİLİYETLERİ YOKTU

CHP'li İBB başkanının ve yönetiminin bu şehri yönetme kabiliyeti ve becerisinin olmadığını söylemiştik.