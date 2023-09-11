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İBB Başkanı İmamoğlu hizmetten bir haber! 4.5 yıllık İstanbul karnesi rakamlarla tek tek açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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İBB Başkanı İmamoğlu hizmetten bir haber! 4.5 yıllık İstanbul karnesi rakamlarla tek tek açıklandı

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine ‘koltuk’ derdine düşüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4.5 yıllık İBB performansı, meclis kürsüsünden rakamlarla tek tek açıkladı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

CHP'DE SON DÜZLÜK! 31 MART KURTULUŞ GÜNÜ

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.

İMAMOĞLU İSTANBULLU VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Genel Başkanlık koltuğu için' savaş veren ve İstanbul'u arka plana iten Ekrem İmamoğlu, halkı artık canından bezdirdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, meclis kürsüsünden İmamoğlu'nun 4,5 yıllık karnesini rakamlarla tek tek açıkladı.

İBB ALGILARINI İBB KÜRSÜSÜNDEN TEK TEK AÇIKLADI

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Gelin hep birlikte 4,5 yılda neler olduğunu değerlendirelim" dedi ve şunları sıraladı:

Bu kürsüden defalarca CHP'li İBB başkanının İstanbul'u yönetme niyetinin olmadığını söylemiştik.

İSTANBUL'U YÖNETME KABİLİYETLERİ YOKTU

CHP'li İBB başkanının ve yönetiminin bu şehri yönetme kabiliyeti ve becerisinin olmadığını söylemiştik.

İBB'Yİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİLER

"İstanbul'un bütçesini yönetemiyorsunuz, böyle giderseniz dönem sonunda İBB'yi borç batağına saplayacaksınız" demiştik.

Daha dönemleri bitmeden İstanbul'u ''borçlanamaz'' hale getirdiler.

2019 yılında 28 milyar TL borçla aldıkları İstanbul'u bugün 5 kat borçlandırdılar.

AK Parti döneminde borcun bütçeye oranı %89 iken, bu oranı %177'ye çıkardılar.

İstanbul'un %29 seviyelerinde olan öz kaynağını bugün%9'lara indirdiler. Yani İstanbul'u üç kat küçülttüler.

İSKİ ve İETT'yi altından kalkılamaz borçlara sürüklediler.

EN BECERİKSİZ VE SÖZÜNDE DURMAYAN BAŞKAN: İMAMOĞLU

CHP'li İmamoğlu yönetiminin acınacak hale düştüğünü söyleyen Göksu, İmamoğlu'yu "Gelmiş geçmiş en beceriksiz ve sözünde durmayan başkan" olarak nitelendirdi. İmamoğlu'nun 4 buçuk yılda 'sıfır' çektiğini belirten Göksu, "2019'da türlü vaatlerle iş başına gelen sayın İBB Başkanı ve yönetimi, İstanbullunun nazarında bütün kredilerini tüketip iflas etmiştir" dedi.

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