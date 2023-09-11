11 Eylül 2023, Pazartesi
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Yandaş Fatih Portakal’dan CHP'li delegelere çağrı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin!
CHP’de “değişim” sancısı katlanarak büyüyor. Son olarak CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, "Daha önce de hiç aday olmadım, örgüt aday gösterdi. Örgüt yeniden aday gösterirse aday olurum" çıkışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır yüklendi. CHP'li delegelere seslenen Portakal, "Milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin. İnsanları mutsuz etti, kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok" ifadelerine yer verdi.