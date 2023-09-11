İzmir'in içler acısı hali! İYİ Parti adayı Tunç Soyer'i yerden yere vurdu: Belediye çalışanlarının yarısı bankamatik memuru
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 yıldır oturduğu koltukta halka hizmet etmek dışında her şeyle gündem oldu. İzmir'i 20 yıl geriye götüren Soyer'e tepki İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olarak açıkladığı Ümit Özlale'den geldi. Özlale, büyükşehir çalışanlarının yarısının "bankamatik memuru" olduğunu söyledi. Soyer'i yerden yere vurmaya devam eden İP'li belediye başkan adayı "Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.
Genel Başkan Meral Akşener tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı açıklanan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmirli gençlerle bir araya geldi.
6'lı masada yaşananların perde arkasını anlatan Ümit Özlale, 'İzmir CHP'nin kalesi' anlayışının karşılıksız olduğunu aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurları olduğunu iddia eden Özlale, 'bunları temizleyeceğim' dedi.
"İYİ YÖNETİLEMİYOR"
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim."
'İLETİŞİMİ BECEREMEDİK'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkma sebebini ve sonrasında yaşanan gelişmelerin arka perdesini anlatan Özlale, "Bütün anket sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın altındaydı.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise üstündeydi. Benim için Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında bir fark yoktu. Bütün anketler Kemal Bey'in az oy aldığını gösteriyordu.
Ben Kemal Bey'i mecliste yakaladığımda onu söyledim. Selin Sayek'e söyledim, Faik Bey'e söyledim. Kazanamıyoruz dedik. Faik Bey ise, 'genel başkanın aday olması en doğal hakkıdır' dedi. Biz bu işin siyasi iletişimini beceremedik. Bu da bize dert olsun" ifadelerini kullandı.
"İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL"
Yeni Asır'ın haberine göre; CHP ceket assa kazanır, İzmir CHP'nin kalesidir' söylemlerinin bir karşılığı olmadığına dikkat çeken Özlale, "İzmir CHP'nin kalesi değildir.
İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar kadimdir. İzmir demokratiktir, muhaliftir. Hemen inanmaz, ikna edilmeyi bekler. İzmir'e kendini sevdirmek kolay değildir" diye konuştu.
Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.
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