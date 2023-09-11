Ticaret Bakanı Ömer Bolat ’kaçakçılara göz açtırmıyoruz’ diyerek duyurdu: Tam 25 milyon TL değerinde

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda görevli ekipler, Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak için gümrük kapısına gelen bir TIR'ın x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastladı. Fiziki aramada, gümrük idaresine beyan edilen 2 bin 400 kap kullanılmış plastik kasaların içerisine gizlenmiş 266 bin 723 ilaç, yaklaşık 280 litre dietil eter cinsi kimyasal madde, dron ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değerinin 25 milyon TL olduğu anlaşıldı.