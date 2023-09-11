Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'kaçakçılara göz açtırmıyoruz' diyerek duyurdu: Tam 25 milyon TL değerinde
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığı, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada; 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddenin yanı sıra kamera, dron ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda görevli ekipler, Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak için gümrük kapısına gelen bir TIR'ın x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastladı. Fiziki aramada, gümrük idaresine beyan edilen 2 bin 400 kap kullanılmış plastik kasaların içerisine gizlenmiş 266 bin 723 ilaç, yaklaşık 280 litre dietil eter cinsi kimyasal madde, dron ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değerinin 25 milyon TL olduğu anlaşıldı.
'YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM'
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük muhafaza teşkilatımız, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, dron ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi. Operasyonu gerçekleştiren mesai arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
*Ticaret Bakanlığı Olarak Kaçakçılara Göz Açtırmıyoruz*— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 11, 2023
Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, yasadışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor.… pic.twitter.com/cKlDvVIVbc
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