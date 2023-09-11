Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın iddiaları ortalığı karıştırdı! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışına kaçar mı?



Özcan'ın bu ifşaları ise yeterince gündem olmadı. Çünkü yapılan açıklamada üç ayrı suç iddiası var. Bunlardan birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde bir yolsuzluk ekosistemi kurduğu ve yönettiği yönünde. Ki yıllardır CHP'nin içinde aktif siyaset yapan bir siyasetçi bunu birinci elden tanıklıkla ekranlardan söylüyor.