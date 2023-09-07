CHP ile İYİ Parti arasında İzmir kapışması başladı! Ümit Özlale’den Tunç Soyer’e gönderme: İzmir’in sorunları giderek artıyor

"İZMİR'İN GİDEREK ARTAN SORUNLARI VAR"

İzmir'i daha iyi yöneteceğini belirten Özlale, İzmir'in sorunlarını sıraladı. Özlale, "İzmir'in giderek artan sorunları var. Bunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. İzmir'in yaşlanan yapı stoğu var. Giderek artan bir trafik problemi var." ifadelerini kullandı.

İTTİFAK BİZİ ÇOK İYİ BİR YERE GÖTÜRMÜYOR

Özlale, "Kendimi, projelerimi ve donanımlarımı İzmir halkına anlatırsam buradan çıkacağıma inanıyorum. Bütün İzmir'in oyuna talibim. İttifakların içinde bulunduğu süreç bizi çok iyi bir yere götürmüyor." açıklamasında bulundu.