CHP ile İYİ Parti arasında İzmir kapışması başladı! Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e gönderme: İzmir'in sorunları giderek artıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tüm illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Akşener ayrıca İzmir'de Ümit Özlale'nin İYİ Parti'den aday olacağını duyurdu. Özlale, İzmir için çalışmalarına başlarken katıldığı canlı yayında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. İzmir'in sorunlarını tek tek sayan Özlale "İzmir'in giderek artan sorunları var" dedi. İşte detaylar...
AKŞENER İZMİR ADAYINI DUYURDU: ÜMİT ÖZLALE
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçim çıkışıyla birlikte gözler İzmir için aday ilan ettiği Ümit Özlale'ye çevrildi. Özlale, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÜZERİNİ ÇİZDİ
Meral Akşener geçtiğimiz günlerde, yerel seçimler için İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceklerini dile getirdi. Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
KENDİSİ DE ADAY OLDUĞUNU BİLİYOR
Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özlale'nin ismini verdi. Akşener, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.
Akşener'in sözleri sonrası, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale sosyal medya hesabından #İzmirVarsaÜmitVar diyerek adaylık için açık mesaj verdi.
SOYER: BİZİM İÇİN KAYIP OLMAZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, İYİ Parti'nin İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesinin kendileri için 'kayıp' olmayacağını söyledi.
ÖZLALE'DEN RAKİBİ TUNÇ SOYER'E İLK GÖNDERME
Ümit Özlale katıldığı bir televizyon programında, rakibi Tunç Soyer'e ilk mesajını verdi. Özlale, "İYİ Parti'nin İzmir büyükşehir belediye başkanı adayıyım. Dünden itibaren bir İzmir milletvekili değil büyükşehir belediye başkanı adayı olarak İzmir sokaklarını arşınlamaya devam ediyorum. Aday olmak istediğimi sayın başkana ilettim. O da olumlu karşıladı" dedi.
"İZMİR'İN GİDEREK ARTAN SORUNLARI VAR"
İzmir'i daha iyi yöneteceğini belirten Özlale, İzmir'in sorunlarını sıraladı. Özlale, "İzmir'in giderek artan sorunları var. Bunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. İzmir'in yaşlanan yapı stoğu var. Giderek artan bir trafik problemi var." ifadelerini kullandı.
İTTİFAK BİZİ ÇOK İYİ BİR YERE GÖTÜRMÜYOR
Özlale, "Kendimi, projelerimi ve donanımlarımı İzmir halkına anlatırsam buradan çıkacağıma inanıyorum. Bütün İzmir'in oyuna talibim. İttifakların içinde bulunduğu süreç bizi çok iyi bir yere götürmüyor." açıklamasında bulundu.
NEDEN KAYBETTİKLERİNİ AÇIKLADI
6'lı masanın seçimleri neden kaybettiğine de değinen Özlale, "Biz Millet İttifakı olarak neden kaybettik? Karar alma mekanizmalarında hatalar yapıldığı için. 6'lı Masa bir yerden sonra seçimi kazanacak değil de kaybedecek hareketleri yaptığı için biz seçimi kaybettik. Seçim sonrasında bütün seçmenlerde ciddi bir üzüntü, öfke ve ondan sonra bıkkınlık oluştu." dedi.
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